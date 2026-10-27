Назріває бунт: вийшов фінальний трейлер 'Дюни 3' (відео)

В український прокат фільм вийде 17 грудня 2026 року.

Вийшов фінальньний український трейлер заключної частини епічної науково-фантастичної саги "Дюна", знятої за мотивами однойменного циклу романів Френка Герберта.

Події стрічки під назвою "Дюна: Частина третя" (Dune: Part Three) відбуватимуться майже через двадцять років відтоді, як Пол Атрід став правителем Імперіуму. Тепер, опинившись перед наслідками власного правління, він змушений протистояти новим загрозам, зрадам і масштабній змові, у центрі якої опиняється його кохана Чані. Поки імперію охоплює повстання, Полові доведеться заплатити справжню ціну за владу та зробити вибір, від якого залежить доля найдорожчих для нього людей.

До головних ролей у заключній частині повернулися Тімоті Шаламе ("Назви мене своїм ім'я", "Вонка", "Не дивися вгору", "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець", "Марті Супрім"), Зендея ("Драма", "Одіссея", франшиза "Людина-павук", серіал "Ейфорія"), Ребекка Ферґюсон ("Доктор Сон", франшиза "Місія неможлива", серіал "Таємниця бункера"), Флоренс П'ю ("Сонцестояння", "Оппенгеймер", "Диво", "Чорна вдова", "Громовержці"), Джейсон Момоа (франшизи "Ліга справедливості", "Аквамен", "Форсаж", "Minecraft: Фільм", серіал "Гра престолів"), Хав'єр Бардем ("Старим тут не місце", "Вікі Крістіна Барселона", "Ескобар", серіал "Мис страху") та інші.

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Серед нових імен у касті – Роберт Паттінсон ("Маяк", "Тенет", "Бетмен", "Мікі-17", "Драма", "Одіссея", "Праймтайм", франшиза "Сутінки") та Аня Тейлор-Джой ("Меню", "Фуріоза: Шалений Макс. Сага", "Ущелина", "Справжній герой", серіали "Хід королеви", "Лакі").

Як і попередні дві частини саги, що вийшли у 2021 та 2024 роках, третю зняв Дені Вільньов ("Той, хто біжить по лезу 2049", "Прибуття", "Сікаріо").

В український прокат фільм вийде 17 грудня 2026 року.

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