Згідно з прогнозами астрологів, чотири знаки Зодіаку накриє казковою хвилею удачі на цих вихідних.
Про це пише slovofraza.
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На Тельця чекають два чудових дні, наповнених цікавими подіями. Удача на вашому боці, але не намагайтеся направити її в роботу. На вихідних вам слід гарненько відпочити. Фортуна підтримує зодіакального представника в плані спілкування. Саме цей період здається найбільш сприятливим для того, щоб Телець вибрався з улюбленого самотнього кокона і почав спілкуватися. У вас є всі шанси завести перспективні знайомства, якщо ви не будете добу безперервно сидіти вдома.
Близнюки
Ранок суботи почнеться для знака зодіаку Близнюки з відмінної новини. Швидше за все, підтвердиться можливість реалізувати давню мрію або ж втілити складну і цікаву задумку, яку ви обмірковували і планували останнім часом. А значить, ці вихідні вам доведеться провести досить активно і продуктивно. B короткі терміни у вас вийде досягти приголомшливих результатів і вивести життя на абсолютно новий рівень.
Козеріг
Немає нічого дивного в тому, що на вихідні Козеріг вирішить зайнятися чимось корисним, адже ви не можете сидіти без діла. І астрологічний прогноз вас повністю підтримує, тому що з таким величезним запасом цілей, сил і удачі не можна витрачати вільний час на порожні розваги і нудні заняття. Зірки складаються досить вдало для вас на ці вихідні дні, надаючи можливість не тільки все ретельно продумати і скласти виграшну стратегію, але також приступити до реалізації задуманого і зробити перші кроки.
Риби
21-22 листопада-ідеальний період зодіаку для знака зодіаку Риби, коли буквально кожна хвилина просякнута удачею і радісними новинами. Ви зможете зустрітися зі старими приятелями, влаштувати сімейну вечерю і нарешті повернути гармонію і щасливу атмосферу в будинок. Ці дні по астропрогнозу розташовують до зближення і примирення. Ще сильніше щастить тим Рибам, що знайдуть час зайнятися творчістю.
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