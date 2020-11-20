На Тельця чекають два чудових дні, наповнених цікавими подіями.

Згідно з прогнозами астрологів, чотири знаки Зодіаку накриє казковою хвилею удачі на цих вихідних.

Про це пише slovofraza.

На Тельця чекають два чудових дні, наповнених цікавими подіями. Удача на вашому боці, але не намагайтеся направити її в роботу. На вихідних вам слід гарненько відпочити. Фортуна підтримує зодіакального представника в плані спілкування. Саме цей період здається найбільш сприятливим для того, щоб Телець вибрався з улюбленого самотнього кокона і почав спілкуватися. У вас є всі шанси завести перспективні знайомства, якщо ви не будете добу безперервно сидіти вдома.

Близнюки

Ранок суботи почнеться для знака зодіаку Близнюки з відмінної новини. Швидше за все, підтвердиться можливість реалізувати давню мрію або ж втілити складну і цікаву задумку, яку ви обмірковували і планували останнім часом. А значить, ці вихідні вам доведеться провести досить активно і продуктивно. B короткі терміни у вас вийде досягти приголомшливих результатів і вивести життя на абсолютно новий рівень.

Козеріг

Немає нічого дивного в тому, що на вихідні Козеріг вирішить зайнятися чимось корисним, адже ви не можете сидіти без діла. І астрологічний прогноз вас повністю підтримує, тому що з таким величезним запасом цілей, сил і удачі не можна витрачати вільний час на порожні розваги і нудні заняття. Зірки складаються досить вдало для вас на ці вихідні дні, надаючи можливість не тільки все ретельно продумати і скласти виграшну стратегію, але також приступити до реалізації задуманого і зробити перші кроки.

Риби

21-22 листопада-ідеальний період зодіаку для знака зодіаку Риби, коли буквально кожна хвилина просякнута удачею і радісними новинами. Ви зможете зустрітися зі старими приятелями, влаштувати сімейну вечерю і нарешті повернути гармонію і щасливу атмосферу в будинок. Ці дні по астропрогнозу розташовують до зближення і примирення. Ще сильніше щастить тим Рибам, що знайдуть час зайнятися творчістю.

Вас також можуть зацікавити інші новини астрології:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН