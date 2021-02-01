У Тельців очікується дуже цікавий час.

Відомий астролог Павло Глоба назвав трьох головних щасливчиків тижня за знаком Зодіаку.

Про це пише slovofraza.

У Тельців очікується дуже цікавий час. Можливо, у них буде дуже багато думок щодо майбутнього. Експерт рекомендує Тельцям не намагатися зробити щось неможливе. Краще сфокусуватися на звичних справах. На роботі і в бізнесі дуже важливими будуть слова і настанови начальства, партнерів. Також у Тельців настає найкращий час для любовних змін. Павло Глоба рекомендує проявляти велику активність, знайомитися. Важливо стежити за зовнішністю, виглядати з голочки.

Терези

У Терезів настає сприятливий час для практик і медитацій. Великий успіх на роботі чекає творчо розвинених Терезів. Це ідеальний час для креативу. На вихідних всіх людей цього Знака, які знаходяться у відносинах, чекають приємні зміни, багато посмішок і позитиву. Тим, хто поки самотній, теж вдасться знайти щастя. Не варто ходити на побачення тільки 2 лютого — в день, коли зірки і планети виявляться не в кращому становищі.

Козеріг

Козерогів чекають величезні успіхи в любові. Павло Глоба зазначає, що це ідеальний час для пошуків другої половинки і для перекладу вже існуючих відносин на новий рівень. Також цей тиждень ідеально підходить для роботи і спроб зміцнити матеріальне становище. Можна сміливо витрачати кошти, але тільки на щось дійсно важливе.

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Автор: УНІАН