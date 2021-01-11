Майбутні сім днів можуть бути дуже багаті на різні події. Можливо, що життя Скорпіонів сильно зміняться.

Відомий астролог Павло Глоба склав гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку і назвав трьох щасливчиків, яким пощастить більше, ніж іншим.

Про це пише slovofraza.

Найяскравішими і позитивними днями тижня стануть 12, 13 і 17 січня. У ці дні бажано пам'ятати про магічну силу самонавіювання. Якщо говорити собі і запевнятися себе в тому, що все добре, то так і станеться. Це вкрай позитивний тиждень для пошуків роботи, співбесід. Також Тельцям варто приділити особливу увагу своєму зовнішньому вигляду-можна відвідати перукаря, оновити гардероб. Можна вирушати в ділові та особисті подорожі, але тільки не 14 числа. Це буде найнебезпечніший день, в який краще зайнятися домашніми турботами.

Скорпіон

Рух планет і зірок відмінно позначиться на енергетиці і удачі. Майбутні сім днів можуть бути дуже багаті на різні події. Можливо, що життя Скорпіонів сильно зміняться. Відносини з начальством і колегами краще не піддавати перевірці на міцність. Потрібно виконувати свої обов'язки, не спізнюватися. Вихідні будуть вкрай позитивними, так що їх краще присвятити другій половинці, сім'ї.

Діва

Павло Глоба вважає, що цей тиждень буде дуже позитивним і продуктивним у будь-якій зі сфер. Найбільше удачі зірки і планети подарують людям цього Знака в сфері любові. Це стосується як самотніх дів, так і тих, хто вже давно перебуває у шлюбі або в незареєстрованих відносинах. Удача на стороні дів, так що їм нема про що переживати. На роботі астролог поради бути трішки уважніше.

Вас також можуть зацікавити інші новини астрології:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН