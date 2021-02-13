Яким буде свято закоханих для кожного знаку Зодіаку, підкаже гороскоп на 14 лютого.

День святого Валентина – свято романтики, кохання та ніжності. 14 лютого закохані висловлюють свої щирі почуття й обмінюються подарунками, влаштовують романтичні сюрпризи своїй половинці.

Попри зимовий холод, повітря цього дня просочене теплотою, коханням, радістю, ніжністю та пристрастю. Яким обіцяє бути свято закоханих для кожного знаку Зодіаку та як найкраще провести цей день, підкаже гороскоп на День святого Валентина.

Овен: гороскоп на 14 лютого

Цього дня вам, можливо, цілий день буде хотітися "того – не знаю чого". Аби все встигнути, вам треба правильно розпланувати свій день. Астрологи радять провести день спокійно, в любові й розумінні з коханою людиною.

Самотнім Овнам варто озирнутися навколо. Цілком ймовірно, що ваше кохання ходить із вами поруч. Будьте менш суворі цього дня і дозвольте зробити до вас крок назустріч.

Телець: гороскоп на 14 лютого

Цей день присвятіть своїй родині. Влаштуйте свято собі та своїй другій половинці, провівши 14 лютого у повному взаєморозумінні. Згадайте про романтику, про найкращі ваші спільні моменти.

Якщо ви ще вільні, бо не можете зважитися на крок до свого коханого, – просто дайте йому шанс. Керуйтеся тим, що підказує серце, а не розум. До того ж у вашому житті намічається виток на інший рівень розвитку, до нових справ і планів.

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Близнюки: гороскоп на 14 лютого

Цього дня Близнюкам буде і море по коліно. Ваше чарівність зростатиме, що дозволить вам подолати всі випробування і перешкоди на шляху до успіху.

У День святого Валентина вас оточуватиме кохання. Не бійтеся проявляти свої почуття. 14 лютого – найкращий для цього день. Самотнім представникам цього знаку зірки радять не кидатися в обійми першого зустрічного: швидкоплинна інтрижка ні до чого не призведе.

Рак: гороскоп на 14 лютого

Приготуйте святкову вечерю, увімкніть романтичну музику й просто насолоджуйтеся товариством коханої людини.

Якщо цього дня вам нема з ким розділити романтичний настрій – проведіть день на самоті, згадайте про минулі ваші стосунки. Можливо, будучи в романтичному настрої ви виявите те, чого раніше не помічали у цих стосунках.

Лев: гороскоп на 14 лютого

Цього дня припиніть бути господарем стосунків. Зробіть свято таким, як бажає ваша половинка. Дайте коханій людині трохи покомандувати вами і в жодному разі не дорікайте своїй половинці.

Самотнім Левам цей день навряд чи змінить щось у їхньому положенні.

Діва: гороскоп на 14 лютого

Можливі непорозумінь у стосунках, тому поступайтеся один одному. Якщо ваші стосунки серйозні, то задумайтеся про поповнення. Це тільки скріпить ваш зв’язок.

Якщо ж ви поки вільні, цього дня висока ймовірність зустріти свою половинку. Тому будьте пильні й не пропустіть цієї людини з поля зору.

Терези: гороскоп на 14 лютого

Це – день здійснення ваших любовних бажань. Не заважайте мріям здійснися. Сплануйте День святого Валентина так, як вам хочеться його провести.

Водночас зірки попереджають, що якісь ваші таємниці можуть перестати ними бути. Не впадайте у відчай в такому разі – це лише початок чогось нового. А, зіткнувшись з незрозумілою ситуацією, запитайте поради у людини, якій довіряєте.

Скорпіон: гороскоп на 14 лютого

Цього дня вам варто налагодити стосунки з близькою людиною, якщо вони були напруженими, а наступного дня – розпочати з чистого аркуша. Пам'ятайте, що відмова від компромісів може призвести до недоброзичливих наслідків у взаєминах із половинкою.

Самотнім Скорпіонам день обіцяє бурю емоцій і море пристрасті.

Стрілець: гороскоп на 14 лютого

Проведіть День святого Валентина зі своєю другою половинкою, забувши про всі проблеми. А прокинувшись наступного дня, запропонуйте мирне врегулювання спору.

Якщо ж ви поки вільні, цей день – чудова можливість зануритися в почуття з головою. Не намагайтеся повернути те, що вже пішло.

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Козоріг: гороскоп на 14 лютого

Цього дня варто нагадати половинці про свої почуття. Інакше через вашу черству поведінку кохана людина може засмутитися й засумніватися у ваших почуттях.

Самотнім представникам цього знаку можна провести день з людиною зі свого оточення. Однак це не означає, що стосунки з цією людиною зайдуть далеко.

Водолій: гороскоп на 14 лютого

Приділіть увагу лише своїй половинці. У День святого Валентина будьте тільки для коханої людини, бо протилежна поведінка цього дня може призвести до кінця стосунків.

Якщо ж ви поки вільні, проведіть день із близькою знайомою людиною або просто пофліртуйте з ледь знайомою людиною.

Риби: гороскоп на 14 лютого

Колишнє кохання цього дня може нагадати про себе. Але перш ніж кидатися у вир старої закоханості, добре подумайте, чи варто реанімувати колишні тендітні стосунки. Не втрачайте голови, бачучи людину протилежної статі!

Самотнім же Рибам варто продовжувати чекати на свою другу половинку й не сумувати через це – все ще попереду.

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Автор: УНІАН