Гороскоп на завтра / фото ua.depositphotos.com

Астрологи розповіли, які обставини можуть скластися у всіх знаків Зодіаку в п'ятницю, 14 жовтня. 

Овен

Весь день вас будуть турбувати якісь незакриті питання. До вечора душевні переживання не підуть, але з'явиться план щодо їх усунення. 

Телець

Астрологи в цей день радять вам зайнятися спортом, присвятити себе медитації або духовним практикам. 

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Близнюки

П'ятниця - найкращий час, щоб провести його з друзями або з родиною. Головне - постарайтеся не обговорювати суперечливі теми, щоб застілля не закінчилося конфліктом. 

Рак

Якщо є можливість, то в цей день краще відмовитися від роботи. П'ятницю краще провести з близькими за прогулянкою або спілкуванням. Відмінний день, щоб піти на пікнік. 

Лев

Будуть якісь "задири" в спілкуванні зі своїм партнером. Постарайтеся проявити свою м'якість і розуміння, інакше сварки не минути. 

Діва

Зірки не радять вам здійснювати якісь важливі покупки або угоди. Краще відкласти важливі питання до понеділка. Тоді вище шанс того, що все пройде успішно і гладко. 

Терези

Спробуйте ні з ким не сперечатися. 14 жовтня це може привести тільки до того, що ви втратите власні сили і будете роздратовані. 

Скорпіон

Якщо ви відчуваєте, що можете підвести людину, краще не давайте порожніх обіцянок. Адже так ви псуєте свою репутацію в очах інших людей. 

Стрілець

Всі справи краще планувати заздалегідь. Великий ризик того, що ви можете запізнитися на якийсь важливий захід, тому виходьте з дому заздалегідь. 

Козеріг 

Проявіть зайву обережність на дорозі як в ролі водія, так і в якості пішохода. 

Водолій

Постарайтеся не приймати поспішних рішень, за які ви потім можете нести відповідальність ще дуже і дуже довго. 

Риби

У Риб почалася справжня осіння хандра. Допоможе тільки спілкування з друзями і смачний глінтвейн. До речі, здоров'я може підвести, тому бережіть себе. 

Нагадаємо, названо три найгірших других половинки за знаком Зодіаку.

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