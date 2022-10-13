Дізнайтеся, що чекає в цей день саме на вас.

Астрологи розповіли, які обставини можуть скластися у всіх знаків Зодіаку в п'ятницю, 14 жовтня.

Овен

Весь день вас будуть турбувати якісь незакриті питання. До вечора душевні переживання не підуть, але з'явиться план щодо їх усунення.

Телець

Астрологи в цей день радять вам зайнятися спортом, присвятити себе медитації або духовним практикам.

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Близнюки

П'ятниця - найкращий час, щоб провести його з друзями або з родиною. Головне - постарайтеся не обговорювати суперечливі теми, щоб застілля не закінчилося конфліктом.

Рак

Якщо є можливість, то в цей день краще відмовитися від роботи. П'ятницю краще провести з близькими за прогулянкою або спілкуванням. Відмінний день, щоб піти на пікнік.

Лев

Будуть якісь "задири" в спілкуванні зі своїм партнером. Постарайтеся проявити свою м'якість і розуміння, інакше сварки не минути.

Діва

Зірки не радять вам здійснювати якісь важливі покупки або угоди. Краще відкласти важливі питання до понеділка. Тоді вище шанс того, що все пройде успішно і гладко.

Терези

Спробуйте ні з ким не сперечатися. 14 жовтня це може привести тільки до того, що ви втратите власні сили і будете роздратовані.

Скорпіон

Якщо ви відчуваєте, що можете підвести людину, краще не давайте порожніх обіцянок. Адже так ви псуєте свою репутацію в очах інших людей.

Стрілець

Всі справи краще планувати заздалегідь. Великий ризик того, що ви можете запізнитися на якийсь важливий захід, тому виходьте з дому заздалегідь.

Козеріг

Проявіть зайву обережність на дорозі як в ролі водія, так і в якості пішохода.

Водолій

Постарайтеся не приймати поспішних рішень, за які ви потім можете нести відповідальність ще дуже і дуже довго.

Риби

У Риб почалася справжня осіння хандра. Допоможе тільки спілкування з друзями і смачний глінтвейн. До речі, здоров'я може підвести, тому бережіть себе.

Нагадаємо, названо три найгірших других половинки за знаком Зодіаку.

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