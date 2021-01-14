Гороскоп прогнозує Левам вдалий день для покупок. На Терезів чекає позитивний день.

Гороскоп на п'ятницю, 15 січня 2021 року, прогнозує Левам вдалий день для покупок. На Терезі чекає позитивний день.

Про це пише slovofraza.

Овен

Завтра Овнам треба приділити увагу невідкладним проблемам. Щоб довести свою спроможність у професійній сфері, будьте впевнені в тих цілях, які поставили перед собою.

Астрологи радять Тельцям поставити акцент на внутрішніх проблемах і побороти в собі комплекси, які заважають вам рухатися до своєї мети.

Близнюки

Близнюкам в цей день доведеться займатися рутиною. У вас є шанси для самореалізації та успішної кар'єри, якщо ви припините мучити себе сумнівами. Постарайтеся спокійно сприймати все, що є у вашому сімейному житті.

Рак

Ракам не варто бути занадто недовірливими в робочих справах, інакше знизите свою працездатність і підірвете репутацію.

Лев

Завтра Левам варто купити щось корисне для дому. Ймовірно, ви натрапите на акцію і отримаєте істотну знижку. По можливості, поновіть свій гардероб. Нові покупки поліпшать вам настрій.

Діва

Дівам не варто нікому розповідати таємниці, які довірив вам ваш друг або подруга. Обережно переводите гроші на чужий рахунок і добре перевіряйте цифри, інакше можете втратити велику суму грошей з необережності.

Терези

Завтра у Терезів буде позитивний день. Астрологи обіцяють Вам здійснення всіх ваших планів на цю добу.

Скорпіон

Скорпіонам потрібно контролювати в цей день кожен свій крок і слова. Інакше потрапите в курйозні ситуації, за які вам довгий період буде соромно.

Стрілець

Астрологи обіцяють вам в цей день зустріч з людиною, яка в майбутньому зіграє чималу роль у Вашому житті. По можливості, займіться в цей день домашніми справами.

Козеріг

Щоб не опинитися в полоні ілюзій, зірки радять прислухатися до порад друзів. Вдало в цей день пройде продаж або покупка житла.

Водолій

Водоліям завтра варто сконцентруватися лише на одній справі. Не розпорошуйтеся на багато завдань. Робіть щось одне конкретне, що має для вас найбільше значення.

Риби

П'ятниця-хороший день, щоб розібратися в своїх почуттях. Крім цього, в цей день у вас з'явиться сильне бажання втілювати в життя свої мрії.

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Автор: УНІАН