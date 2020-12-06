Цей день буде активним для багатьох знаків Зодіаку.

Відомий астролог Павло Глоба склав гороскоп на 7 грудня 2020 року.

Про це повідомляє slovofraza.

Овен

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Вам потрібно досягти гармонії з собою. У цьому допоможуть деякі ритуали, які ви і самі можете придумати.

Телець

Ви дуже харизматичні, тому творчі і пристрасні люди обов'язково попадуться на вашу вудку. Вони в майбутньому будуть вас підтримувати.

Близнюки

Вас чекає активний день від якого ви отримаєте максимум того, що вам потрібно.

Рак

Якщо на завтра ви запланували серйозні справи, то постарайтеся сконцентруватися на них. Мрійливість підійде тільки тим, хто креативить.

Лев

Вам варто завтра відпочити і набратися сил. Ви не зможете в втомленому стані впоратися з нагальними справами.

Діва

Вам варто прислухатися до свого серця і робити так, як ви відчуваєте.

Терези

Ви реалізуєте всі свої плани та, ймовірно, отримаєте вигідну пропозицію.

Скорпіон

Вас можуть спробувати втягнути в неприємну історію. Дайте відсіч цій людині та розкажіть про це надійним людям.

Стрілець

Замість того щоб придушувати свої емоції, зважтеся на чесну і відверту розмову. Не приховуйте, що відчуваєте, а чесно діліться переживаннями з важливим співрозмовником.

Козоріг

Не вступайте завтра в суперечки. Це може зруйнувати ваші відносини з людьми.

Водолій

Це буде хороший день для початку нових відносин. Також ви зможете проявити себе у творчості.

Риби

Ви можете отримати повідомлення, яке вас здивує. Будьте готові до зустрічей або непередбаченого візиту.

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Автор: УНІАН