Дізнайтеся, що чекає саме на вас в цей день.

Астрологи розповіли, яким буде 9 жовтня для представників всіх знаків Зодіаку.

Овен

Овнам 9 жовтня потрібно буде кудись їхати. Можливо, це буде поїздка по магазинах або рішення виїхати кудись за місто на невеликий пікнік.

Телець

Тельцям слід бути обережними. Вони можуть в цей день поранитися або отримати якусь травму.

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Близнюки

Близнюки проведуть день в компанії друзів. Це може бути як прогулянка, так і якесь барбекю за містом.

Рак

Ракам варто проявити обережність. У цей день краще нічого не замовляти через Інтернет, або ризикуєте стати жертвою шахраїв.

Лев

Леви зможуть відпочити. Вони поїдуть кудись в санаторій, в СПА або просто залишаться вдома, приймуть ванну. Загалом, день буде дуже спокійним і приємним.

Діва

Дівам доведеться проявити свою кмітливість, щоб вийти з сформованої спірної ситуації.

Терези

На вас чекає шопінг. Це можуть бути як заплановані витрати, так і спонтанне рішення оновити гардероб.

Скорпіон

Скорпіонам готують сюрприз. Це може бути як маленький нешкідливий приємний презент, так і навіть пропозиція руки або серця. Але не проявляйте зайвої цікавості. Все повинно відбутися так, як замислювалося спочатку.

Стрілець

Стрільцям варто підготуватися до прийому гостей. Можливо, до вас приїдуть батьки або друзі, яких ви давно не бачили. Так що не забудьте підготуватися.

Козеріг

Козерогам астрологи обіцяють удачу 9 жовтня. Будь-яка справа, за яке ви візьметеся, буде успішним і принесе свої щедрі плоди.

Водолій

А ось до Водоліям доля сьогодні буде не дуже прихильна. Їх можуть переслідувати невдачі. У першій половині дня все буде в прямому сенсі валитися з рук.

Риби

Рибам зірки радять провести цей день з сім'єю. Приділіть час своїй другій половинці, інакше вона може образитися на вас.

Нагадаємо, екстрасенс Гордєєв передбачив масові атаки на великі міста України у відповідь на Кримський міст.

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