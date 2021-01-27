В останній місяць зими рідні та друзі Близнюків потребуватимуть їх підтримки.

Близнюкам зірки рекомендують в лютому 2021 року не зациклюватися на своїх планах, а активно допомагати іншим. Обов'язково поверніть всі борги в цьому місяці - в тому числі і моральні. Так ви відчуєте себе набагато краще. У лютому Близнюкам рекомендується займатися тільки тими речами, які вам подобаються. У нелюбих справах вас чекає невдача. В кінці місяця вам випаде шанс примиритися з людиною, яка давно вас образила або і зовсім була вашим ворогом. Прийміть цю можливість - ви можете стати хорошими друзями. Зірки обіцяють Близнюкам насичений і цікавий місяць.

Сприятливі дні для Близнюків в лютому 2021 року:

9,13,17, 18, 21, 25, 26.

Несприятливі дні для Близнюків у лютому 2021 року:

5, 6, 10, 15, 16, 23, 24

Прогноз для Близнюків в роботі і фінансах

У цьому місяці ви проявите свої лідерські якості і будете хорошим керівником. Це вдалий місяць для того, щоб взяти на себе верховенство на проекті. У лютому важливо надати допомогу і підтримку вашим колегам - вони точно це оцінять.

Колективна діяльність в лютому для Близнюків набагато краще індивідуальної. Не соромтеся запитувати поради інших і просити про допомогу. Останній місяць зими також гарантує вам прибуток у новій справі. Це вдалий час, щоб влаштуватися на підробіток або попросити підвищення.

Прогноз для Близнюків в коханні та сім'ї

Як і на роботі, в коханні вам рекомендується забути про себе в цьому місяці і подбати про свою половинку. Приділіть увагу своєму партнерові і покажіть, що вам можна довіряти. Особливо пристрасним періодом для вас буде День Святого Валентина - це вдалий час, щоб запалити іскру у відносинах.

У лютому зірки рекомендують Близнюкам займатися спільною діяльністю зі своєю половинкою. Це може бути похід в гори або перегляд серіалів - головне, щоб ви були удвох. Також не забувайте приділяти час вашим батькам - вони будуть часто переживати за вас.

Одиноким Близнюкам буде дуже непросто завоювати серце коханої людини. Лютий - невдалий місяць для любовного признання. Не поспішайте відкриватися своїй половинці - краще сильніше зблизьтеся з нею і дізнайтеся якомога більше про людину.

Прогноз здоров'я на лютий для Близнюків

У лютому найбільш вразливим місцем вашого тіла буде спина. Не підіймайте важких речей і тепло одягайтеся - є великий ризик застудити поперек або заробити остеохондроз.

В кінці лютого для Близнюків настає прекрасний час, щоб зайнятися своєю фізичною формою. Якщо ви давно хотіли записатися в спортзал, схуднути або набрати м'язову масу - це вдалий час.

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Автор: Катерина Пулатова