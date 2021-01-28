Лютий для Левів буде продуктивним і цікавим місяцем.

Лютий 2021 року стане для Левів місяцем партнерства. У цьому місяці вам потрібно звертатися за допомогою до колег, друзів, батьків і другої половинки - самостійно вам не впоратися з усіма труднощами. Також важливо уникати сварок і навчитися йти на поступки. Злістю і люттю ви нічого не досягнете. У лютому вам часто буде здаватися, що близькі хочуть вас образити або зачепити - але це помилкове почуття. Не демонструйте свою недовірливість і не провокуйте конфліктні ситуації, щоб не посваритися з близькими.

У лютому не рекомендується здійснювати великі угоди, брати великі кредити і відзначати весілля. Всі важливі і великі справи краще відкласти на березень. Кінець зими порадує Львів і приємними сюрпризами. Ви можете знайти корисні знайомства або міцну дружбу. Але для цього вам потрібно частіше виходити з дому. Зірки радять Левам не дотримуватися ніяких графіків і режимів - частіше балуйте себе і навчитеся відпочивати.

Сприятливі дні для Лева в лютому 2021 року:

3, 8, 9, 16, 17, 21, 26, 27.

Несприятливі дні для Лева в лютому 2021 року:

2,4, 11, 12, 18, 24, 25.

Прогноз для Левів у кар'єрі та фінансах

У лютому вас чекає шанс поліпшити свої навички і стати хорошим професіоналом. Прагніть до саморозвитку, здобувайте нові навички, вивчіть нову технологію. Все це допоможе вам отримати підвищення на роботі. Цього місяця можливі конфлікти з колегами - особливо з новенькими. Вдало складеться місяць для Левів-начальників і керівників - Ваші проекти будуть успішними, а підлеглі покажуть відмінні результати.

У фінансовій сфері у Левів, швидше за все, без проблем не обійдеться. У сімейних Левів можливі конфлікти з другою половинкою. Ваші з партнером думки щодо того, як розпоряджатися загальним бюджетом, будуть сильно розходитися. Постарайтеся уникати конфліктів, вирішуйте все дипломатичним шляхом.

Гороскоп для Левів в любові і сім'ї

Місяць для Лева може початися з сімейних конфліктів. Можливі сварки з батьками, братами і сестрами. Відносини з другою половинкою будуть складатися гармонійно, але ваша чутливість може все зіпсувати. Любовний гороскоп на лютий радить Левам не ображатися і не вимагати від партнера занадто багато чого, бути терплячіше. В кінці місяця може виникнути конфлікт на грунті ревнощів - можливо, ви дізнаєтеся про зраду.

Самотнім Левам варто уважно придивитися до оточення. Ваша половинка ховається серед знайомих і чекає, коли ви її помітите. Не чекайте рішучості від іншої людини - зробіть перший крок і самі зізнайтеся у своїх почуттях. Якщо у Лева є друг протилежної статі - ваша дружба може перерости в щось більше.

На початку лютого Леви можуть зіткнутися із захворюваннями шкіри. Можливе виникнення вугрів або акне. В кінці місяця може нагадати про себе давно хворів зуб або недолікований карієс - не тягніть з походом до стоматолога. Ваше самопочуття в лютому буде залежати тільки від вас. Частий стрес і недосипання загрожують постійним головним болем і набором зайвої ваги. Зірки радять Левам проводити більше часу на свіжому повітрі, стежити за здоров'ям зубів і відмовитися від кави і борошняних продуктів.

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Автор: Катерина Пулатова