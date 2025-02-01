Дізнайтеся, які події чекають на вас цього місяця.

Мольфар Макс Гордєєв ексклюзивно для УНІАН склав прогноз на лютий 2025 року. Він розповів, що чекає на всі знаки Зодіаку у любовній сфері, на роботі, та кому варто звернути увагу на своє здоров'я.

довідка Що варто пам'ятати про цей матеріал Астрологія, тарологія, нумерологія, хіромантія, екстрасенсорика та інші подібні практики не є науковими дисциплінами. Вони ґрунтуються на давніх традиціях, віруваннях та інтерпретаціях, які не підтверджені науковими дослідженнями і не мають об'єктивних доказів своєї ефективності. Ці методи не є визнаними в академічних наукових колах, а матеріали на ці теми нерідко мають розважальний характер - їх не варто розглядати як надійний інструмент для ухвалення рішень або складання планів. Під час вирішення питань, пов'язаних із психологією або здоров'ям, завжди варто звертатися до наукових фахівців.

Макс Гордєєв в Instagram - instagram.com/maxgord13

Відео дня

Овен

Зоряне світло лютого відкриває перед Овнами шлях трансформації. Цей місяць, керований енергією Водолія та містичним відлунням Риб, приносить хвилю змін, де старі межі розчиняються, а нові горизонти з’являються в далечині. Сонце освітлює ваші амбіції, Місяць грає у світі ваших внутрішніх сумнівів, а Марс, ваш владний покровитель, змушує рухатися вперед, навіть коли дорога прихована в тумані невідомого.

Періоди ретроградного впливу закликають до стриманості, особливо в середині місяця, коли Меркурій наближається до своєї тіні. Вам варто звертати увагу на дрібниці, не поспішати з висновками і обережно ставитися до обіцянок інших людей. Лютневе затемнення у Леві відкриє перед вами кармічний портал – старі історії можуть повернутися, але лише для того, щоб ви нарешті їх завершили.

Нічне небо малює для вас складну, але потужну карту можливостей. Використовуйте цей місяць для внутрішнього очищення, перегляду цінностей і підготовки до нових звершень.

Сприятливі та несприятливі дні

Сприятливі дні: 3, 7, 14, 19, 25

Несприятливі дні: 5, 11, 18, 23, 28

Загальний гороскоп на лютий

Цей місяць стане важливим випробуванням для Овнів. Колесо Фортуни відкриває можливості – у вашому житті з’явиться ситуація, яка зможе повністю змінити напрямок руху. Це може бути нова робота, несподівана зустріч або навіть внутрішнє усвідомлення, яке докорінно змінить ваш світогляд.

Але слід бути готовими до різких змін – Вежа завжди приносить щось несподіване, злам старого заради нового. Якщо у вашому житті є щось, що давно вимагає трансформації, цей місяць змусить вас відпустити минуле.

Проте Сонце наприкінці лютого принесе ясність і радість. Те, що спочатку здавалося кризою, виявиться можливістю для зростання. Довіряйте процесу.

Фінансовий гороскоп

Фінансова енергія лютого закликає до обережності. Відлюдник радить уникати імпульсивних витрат та переглянути свої фінансові стратегії. Якщо ви довго відкладали важливе рішення щодо інвестицій або бізнесу – цей місяць покаже вам, у якому напрямку рухатися.

Четвірка Пентаклів символізує страх втратити контроль. Вам може здаватися, що ресурси закінчуються, але не піддавайтеся паніці. Головне – вміти правильно розподіляти свої можливості.

Десятка Пентаклів обіцяє стабільність у фінансових питаннях до кінця місяця. Якщо ви правильно проаналізуєте ситуацію та проявите терпіння, на вас чекає прибуток або підтримка від несподіваних джерел.

Любовний гороскоп

Енергія любові у лютому буде мінливою. Двійка Кубків говорить про глибокий зв’язок, можливість нових знайомств або відродження почуттів у вже існуючих відносинах. Це час, коли серце буде відкритим до справжніх почуттів.

Проте П’ятірка Мечів нагадує про потенційні конфлікти. Якщо у вашому житті є недомовленості або невирішені питання, вони обов’язково проявляться. Головне – не діяти зопалу, а шукати компроміси.

Суд завершує цю триаду, вказуючи на важливі висновки. У лютому ви нарешті зрозумієте, що для вас справжня любов і кого ви хочете бачити поруч.

Гороскоп здоров’я

Лютий може бути випробуванням для фізичного та емоційного стану Овнів. Диявол вказує на перевтому або схильність до шкідливих звичок. Це нагадування про те, що тіло – ваш храм, і його потрібно берегти.

Луна сигналізує про нестабільний емоційний стан. Можуть бути тривожні сни, апатія або відчуття внутрішньої напруги. Важливо знаходити час для відпочинку, медитацій або прогулянок на природі.

Зірка обіцяє відновлення сил наприкінці місяця. Якщо ви будете дотримуватися гармонійного способу життя, ваше здоров’я стабілізується, а внутрішній стан стане набагато спокійнішим.

Лютий – місяць змін, очищення та нових початків. Не бійтеся відпускати старе, довіряйте долі та використовуйте кожен шанс, що дає вам Всесвіт. Нехай зірки ведуть вас до найкращого майбутнього!

Телець

Лютий розгортає перед Тельцями полотно змін, де кожна зірка несе в собі приховане послання. Сонце у Водолії активує ваші професійні амбіції, а його перехід у Риби змусить глибше зануритися у власні почуття. Венера, ваш небесний покровитель, принесе моменти романтики, але також поставить перед вами випробування – наскільки ви готові відкрити серце? Місяць пройде крізь сузір’я вашої сили, нагадуючи про цінність стабільності та внутрішнього спокою. Однак затемнення у Леві може змусити переглянути особисті цілі та відмовитися від застарілих переконань.

Енергія місяця буде мінливою: перша половина більш продуктивна та активна, тоді як друга – емоційна та наповнена роздумами. Тельцям важливо тримати баланс між діями та внутрішньою гармонією.

Сприятливі та несприятливі дні

Сприятливі дні: 4, 10, 17, 22, 27

Несприятливі дні: 6, 12, 19, 24, 28

Загальний гороскоп на лютий

Цей місяць поставить перед вами виклик – знайти гармонію між матеріальним та духовним. Імператор символізує контроль, структуру та владу – ви отримаєте можливість проявити лідерські якості та взяти ситуацію у свої руки.

Проте Повішений говорить про паузу, необхідність подивитися на світ під іншим кутом. Можливо, ваші методи досягнення успіху більше не працюють, і вам варто змінити підхід.

Світ завершує цей цикл – наприкінці місяця ви зможете досягти внутрішньої рівноваги та відчути, що ваші зусилля не були марними. Головне – дозволити собі змінюватися та не чіплятися за минуле.

Фінансовий гороскоп

Фінансові питання у лютому можуть принести Тельцям певне напруження. Десятка Жезлів вказує на перевантаженість – ви або берете на себе забагато, або не розподіляєте ресурси правильно.

Лицар Пентаклів радить рухатися поступово. Ваша фінансова стабільність залежить від дисципліни та планування. Уникайте імпульсивних витрат і краще інвестуйте у довгострокові проєкти.

Двійка Пентаклів сигналізує про необхідність балансувати між доходами та витратами. Якщо ви навчитеся гнучкості у фінансових справах, місяць пройде без значних втрат.

Любовний гороскоп

Тельці відчують особливий вплив Венери у лютому. Закохані – це карта вибору: перед вами постане важливе рішення у сфері стосунків. Самотні представники знаку можуть зустріти когось особливого, а ті, хто у стосунках, будуть змушені розібратися зі своїми почуттями.

Трійка Кубків обіцяє період романтики, легкості та радості. Це час для приємних зустрічей, святкувань і нових емоцій.

Проте Сімка Мечів застерігає – не всі навколо щирі. Уникайте маніпуляцій та перевіряйте інформацію, щоб уникнути розчарувань.

Гороскоп здоров’я

Лютий вимагає від Тельців більше уваги до свого фізичного та психоемоційного стану. Четвірка Мечів говорить про втому – ви можете почуватися виснаженими через стрес або перевантаження. Дайте собі час на відпочинок.

Диявол попереджає про ризик зловживань – неправильне харчування, шкідливі звички або надмірний стрес можуть погано вплинути на ваше самопочуття.

Зірка приносить надію – якщо ви почнете піклуватися про себе, місяць закінчиться гармонійно, і ви відчуєте оновлення сил.

Лютий для Тельців – це місяць внутрішніх і зовнішніх змін. Баланс між стабільністю та гнучкістю допоможе вам пройти всі випробування та вийти на новий рівень. Всесвіт дає вам шанс розширити свої можливості – скористайтеся ним!

Близнюки

Лютий розкриває перед Близнюками двері до нового розуміння себе. Сонце у Водолії активізує ваш інтелектуальний потенціал, надихаючи на нові ідеї, тоді як його перехід у Риби зробить вас більш чутливими та схильними до глибоких роздумів. Вплив ретроградного Меркурія у другій половині місяця може внести плутанину у спілкування, але водночас допоможе переглянути старі стратегії.

Венера та Марс розпалюють емоційні хвилі, надаючи вам можливість відчути справжню близькість з іншими. Однак затемнення у Леві змусить замислитися, чи всі зв’язки у вашому житті є щирими. Час зробити ревізію відносин та переконатися, що ваші цілі відповідають вашим істинним бажанням.

Близнюки цього місяця подорожуватимуть між двома світами – логікою та інтуїцією. Головне завдання – знайти баланс між розумом і серцем.

Сприятливі та несприятливі дні

Сприятливі дні: 2, 9, 13, 21, 26

Несприятливі дні: 5, 11, 18, 23, 28

Загальний гороскоп на лютий

Цей місяць для Близнюків буде сповнений швидких змін та неочікуваних можливостей. Маг говорить про вашу здатність контролювати ситуацію, проявляти креативність та використовувати всі доступні ресурси.

Вісімка Жезлів – символ прискорення подій. Все, що ви довго відкладали, раптово почне набирати швидкості. Вам доведеться діяти швидко, приймати рішення та не боятися ризику.

Проте карта Місяця попереджає: не все, що здається очевидним, є таким насправді. Інтуїція стане вашим головним союзником у ситуаціях, коли логіка не дає чітких відповідей. Будьте обережні з інформацією – не вірте всьому, що чуєте.

Фінансовий гороскоп

Лютий стане місяцем важливих фінансових рішень. Двійка Мечів говорить про сумніви – ви можете зіткнутися з ситуацією, де доведеться обирати між двома варіантами. Не поспішайте, але й не відкладайте прийняття рішення занадто довго.

Десятка Пентаклів – це карта достатку. Якщо ви діятимете розважливо, на вас чекає фінансова стабільність, можлива підтримка з боку сім’ї або несподіваний прибуток.

Паж Жезлів символізує нові можливості. У другій половині місяця можливий новий проєкт або співпраця, яка принесе перспективи зростання. Головне – проявити ініціативу.

Любовний гороскоп

У лютому на Близнюків чекають важливі події в любовній сфері. Туз Кубків символізує початок чогось нового – можливо, ви зустрінете людину, яка викличе у вас сильні почуття, або ваші стосунки вийдуть на новий рівень.

Шістка Мечів свідчить про рух уперед. Ви можете відчути потребу залишити минуле позаду, очистити простір для нового. Це стосується не лише стосунків, а й вашого внутрішнього емоційного стану.

Верховна Жриця говорить про глибоку інтуїцію. Ваші почуття в цей місяць будуть особливо загостреними. Довіряйте собі – серце підкаже, хто заслуговує залишитися у вашому житті, а хто ні.

Гороскоп здоров’я

Лютий може принести Близнюкам певне виснаження. Дев’ятка Жезлів свідчить про те, що ви взяли на себе забагато, і ваш організм потребує відпочинку.

Король Кубків радить звертати увагу на емоційний баланс. Психологічне здоров’я буде так само важливим, як і фізичне. Уникайте стресу, більше спілкуйтеся з тими, хто вас розуміє.

Сонце – карта відновлення. Наприкінці місяця ви відчуєте енергетичний підйом, якщо будете дбати про своє здоров’я та підтримувати гармонію між розумом і тілом.

Лютий для Близнюків стане місяцем відкриттів, змін та глибоких усвідомлень. Всесвіт дає вам ключі до нових можливостей – важливо не боятися зробити перший крок!

Рак

Лютий для Раків стане місяцем внутрішньої трансформації. Сонце у Водолії відкриє перед вами нові можливості у сфері кар’єри та соціального життя, тоді як його перехід у Риби загострить вашу інтуїцію і змусить глибше замислитися над своїм життєвим шляхом. Місяць впливатиме на ваш емоційний фон, роблячи вас то чутливими, то стриманими. Особливо сильний вплив матиме повний Місяць, що активізує ваші приховані страхи і бажання.

Венера наповнить лютий романтикою та прагненням до гармонії, а Марс спонукатиме вас діяти рішуче у важливих питаннях. Проте затемнення у Леві може принести несподівані зміни у фінансах або взаєминах. Головне завдання цього місяця – знайти баланс між почуттями та реальністю.

Сприятливі та несприятливі дні

Сприятливі дні: 1, 8, 14, 20, 27

Несприятливі дні: 5, 12, 18, 23, 28

Загальний гороскоп на лютий

Цей місяць відкриє перед Раками багато внутрішніх істин. Верховна Жриця вказує на необхідність прислухатися до інтуїції та не поспішати з рішеннями. Вам варто більше довіряти своїм відчуттям, ніж чужим порадам.

Сімка Пентаклів символізує процес дозрівання ваших планів. Якщо ви докладали зусиль у певну справу, результати скоро проявляться, але не варто очікувати миттєвого успіху – терпіння стане вашим головним союзником.

Десятка Кубків – карта емоційного задоволення. Наприкінці місяця ви знайдете гармонію у стосунках, сім’ї чи кар’єрі. Головне – залишатися вірним собі та своїм цінностям.

Фінансовий гороскоп

Фінансова ситуація у лютому може коливатися. П’ятірка Пентаклів попереджає про можливі тимчасові труднощі або витрати, яких ви не очікували. Важливо не панікувати, а переглянути бюджет і уникати ризикованих інвестицій.

Лицар Жезлів вказує на можливість фінансового прориву – можливо, з’явиться шанс покращити своє становище через новий проєкт або роботу. Не бійтеся проявляти ініціативу.

Десятка Пентаклів – символ фінансової стабільності. Наприкінці місяця ситуація покращиться, особливо якщо ви раціонально розподілите ресурси.

Любовний гороскоп

У лютому Раки відчують зміни у сфері стосунків. Трійка Кубків приносить атмосферу радості, зустрічей та романтики. Самотні Раки можуть зустріти цікаву людину, а ті, хто у стосунках, отримають можливість відновити гармонію.

Четвірка Мечів говорить про необхідність відпочинку та аналізу. Якщо у вашому житті є напруження, не приймайте поспішних рішень – дайте собі час на роздуми.

Закохані – карта вибору. Ви можете стояти перед дилемою щодо майбутнього ваших стосунків. Головне – слухати своє серце, а не зовнішні впливи.

Гороскоп здоров’я

Лютий для Раків може бути енергетично непростим. Луна вказує на можливі емоційні коливання та підвищену чутливість. Важливо приділяти увагу психічному здоров’ю, уникати перевантаження.

Дев’ятка Жезлів говорить про виснаження. Якщо ви довго відчували втому або перенапруження, настав час відпочити. Не ігноруйте сигнали свого організму.

Шістка Кубків нагадує про важливість турботи про себе. Відновити сили допоможе спілкування з близькими, правильний режим дня та увага до своїх потреб.

Лютий стане для Раків місяцем самопізнання та переосмислення життєвих цінностей. Уникайте поспішних рішень, прислухайтеся до інтуїції та використовуйте кожну можливість для гармонійного розвитку. Всесвіт веде вас у правильному напрямку – довіряйте цьому шляху!

Лев

Лютий для Левів стане місяцем важливих рішень і змін, які торкнуться як особистої сфери, так і професійної. Сонце, що розпочне місяць у Водолії, активізує ваше соціальне життя та викличе бажання експериментувати, розширювати зв’язки. Його перехід у Риби внесе нотки таємничості та глибокого аналізу, змусить вас замислитися про своє майбутнє. Місяць, що в лютому проходитиме через ваш знак у середині місяця, принесе момент усвідомлення своєї сили, проте може загострити емоції.

Леви цього місяця будуть змушені знайти баланс між бажанням діяти й необхідністю зупинитися та переглянути свої стратегії. Марс принесе прилив енергії, але Венера змусить вас задуматися про ваші стосунки. Зміни неминучі, і головне завдання Левів у лютому — не чинити опір новим можливостям, які Всесвіт вам надсилає.

Сприятливі та несприятливі дні

Сприятливі дні: 3, 9, 14, 20, 26

Несприятливі дні: 5, 11, 18, 23, 28

Загальний гороскоп на лютий

Лютий буде місяцем стрімких подій та несподіваних змін. Колісниця вказує на швидкий розвиток ситуацій — ви можете отримати можливість, яка потребуватиме негайного рішення. Діяти потрібно впевнено, не дозволяючи сумнівам вас зупиняти.

Вежа символізує раптові зміни. Можливо, щось, що здається вам стабільним, почне руйнуватися. Але не бійтеся — цей процес необхідний для вашого зростання.

Сонце завершує місяць на позитивній ноті, приносячи успіх, ясність і можливість здійснити задумане. Наприкінці лютого ви відчуєте, що навіть кризи привели вас до кращого результату.

Фінансовий гороскоп

Леви у лютому будуть стикатися з випробуваннями у фінансовій сфері. Король Пентаклів говорить про можливість отримати стабільний прибуток або вдало інвестувати. Це місяць, коли слід мислити стратегічно.

Однак П’ятірка Мечів застерігає від конфліктів та ризикованих угод. Якщо вам пропонують щось, що здається надто привабливим, будьте обережні.

Десятка Пентаклів вказує на довгострокову стабільність. В кінці місяця ви відчуєте фінансовий комфорт, якщо уникатимете імпульсивних рішень.

Любовний гороскоп

Лютий принесе Левам важливі моменти у сфері любові. Закохані вказують на сильний зв’язок з партнером, можливість серйозного розвитку стосунків або вибору між двома людьми.

Четвірка Кубків натякає на емоційне вигорання. Якщо ви почуваєтеся незадоволеними у стосунках, можливо, настав час чесно поговорити.

Колесо Фортуни принесе несподівані події — можливо, зустріч, яка змінить ваше життя, або повернення людини з минулого.

Гороскоп здоров’я

Левам варто звернути увагу на здоров’я. Диявол попереджає про ризик перевтоми, шкідливих звичок або надмірного навантаження.

Дев’ятка Мечів говорить про можливі проблеми зі сном чи емоційною напругою. Важливо знайти спосіб розслабитися.

Імператор вказує на необхідність дисципліни — правильний режим дня, фізична активність та стабільність допоможуть уникнути проблем.

Лютий стане для Левів місяцем великих змін, випробувань та несподіваних поворотів долі. Використовуйте цей час для того, щоб вирости як особистість, навчитися приймати зміни і не боятися нового. Всесвіт відкриває перед вами двері — важливо лише наважитися через них увійти!

Діва

Лютий для Дів стане місяцем внутрішнього аналізу та визначення нових життєвих орієнтирів. Сонце, що на початку місяця перебуває у Водолії, підштовхне вас до переоцінки звичних методів роботи та взаємин із людьми. Його перехід у Риби активізує вашу інтуїцію та допоможе розібратися у власних почуттях. Місяць цього місяця вплине на ваш внутрішній світ, змушуючи замислитися над тим, що справді приносить вам стабільність і гармонію.

У лютому Діви зможуть остаточно визначитися зі своїми планами на найближчі місяці. Ви відчуєте потребу структурувати своє життя та позбутися хаосу. Завдяки впливу Меркурія, вашого керуючого покровителя, ви будете аналітичними, але варто уникати надмірної критичності до себе та оточення. Марс, що перебуватиме в сприятливому для вас положенні, дасть вам сили діяти, але тільки за умови, що ви чітко знаєте, куди хочете рухатися.

Однак затемнення у Леві може вплинути на ваше емоційне самопочуття. Ви відчуєте, що якісь старі прив’язаності чи страхи виринають на поверхню, і їх доведеться відпустити.

Сприятливі та несприятливі дні

Сприятливі дні: 2, 6, 12, 18, 24

Несприятливі дні: 4, 10, 15, 21, 27

Загальний гороскоп на лютий

Цей місяць стане періодом рівноваги та самоконтролю для Дів. Помірність символізує необхідність дотримуватися гармонії у всіх сферах життя, особливо у відносинах і здоров’ї.

Однак карта Диявола попереджає про можливі спокуси – вас можуть затягнути шкідливі звички, негативне мислення або токсичні стосунки. Варто бути обережними та не дозволяти собі занурюватися у залежності.

Імператриця приносить у ваше життя творчу енергію та можливість зростання. Ви знайдете натхнення у нових проєктах, а ваші ідеї можуть принести довгострокові результати.

Фінансовий гороскоп

Лютий стане сприятливим для професійного розвитку та заробітку. Вісімка Пентаклів говорить про необхідність старанної роботи – зараз важливо не відволікатися та вкладати сили у свої справи.

Туз Жезлів приносить нові можливості – можливо, ви отримаєте пропозицію щодо співпраці або знайдете новий спосіб заробітку.

Дев’ятка Пентаклів символізує фінансову стабільність – у кінці місяця ви отримаєте винагороду за свої зусилля, можливо, навіть приємний бонус чи несподіваний прибуток.

Любовний гороскоп

Лютий може стати місяцем переосмислення у сфері стосунків. Четвірка Кубків вказує на емоційне вигорання – можливо, ви відчуєте, що вас більше не радують поточні взаємини або ви застрягли в минулому.

Сімка Жезлів говорить про необхідність захищати свої кордони. Якщо у ваших стосунках є конфлікти або хтось намагається маніпулювати вами, цей місяць навчить вас відстоювати свою думку.

Колесо Фортуни приносить несподівані зміни – можливі нові знайомства, романтичні зустрічі або навіть повернення старого кохання.

Гороскоп здоров’я

Дівам слід бути уважними до свого здоров’я у лютому. Дев’ятка Жезлів вказує на втому – можливо, ви перевантажені роботою чи емоційно виснажені.

Місяць попереджає про можливі тривоги та занепокоєння. Ваш емоційний стан буде напряму впливати на фізичне самопочуття, тому важливо навчитися розслаблятися та позбавлятися стресу.

Трійка Пентаклів радить звертатися за допомогою до фахівців, якщо є хронічні проблеми зі здоров’ям. Також ця карта сприятлива для занять спортом та поліпшення фізичної форми.

Лютий для Дів стане місяцем глибокого аналізу, роботи над собою та розвитку. Вам потрібно буде знайти баланс між обов’язками та внутрішньою гармонією, уникати вигорання та дозволити собі відкриватися для нових можливостей. Всесвіт готує для вас цікаві шанси – головне, не проґавити їх!

Терези

Лютий для Терезів буде місяцем рівноваги між розумом і почуттями. Сонце у Водолії допоможе вам розширити коло спілкування, зміцнити соціальні зв’язки та знайти нові цікаві можливості для розвитку. Перехід Сонця в Риби змусить вас замислитися над глибинними питаннями, пов’язаними з вашим майбутнім і особистими відносинами. Венера, ваш покровитель, сприятиме гармонізації у стосунках, а також підштовхне вас до пошуку справжньої любові чи укріплення вже існуючих зв’язків.

Лютий принесе Терезам важливі кармічні уроки. Ви зможете подолати сумніви й ухвалити рішення, які змінять ваше життя. Однак затемнення у Леві може змусити вас переоцінити друзів, партнерів та робоче оточення – не всі мають добрі наміри.

Сприятливі та несприятливі дні

Сприятливі дні: 1, 7, 13, 19, 25

Несприятливі дні: 3, 9, 14, 22, 27

Загальний гороскоп на лютий

Лютий стане для Терезів місяцем вибору та усвідомлення власного потенціалу. Двійка Жезлів говорить про те, що ви стоїте на порозі важливого рішення. Ваше майбутнє залежить від того, який шлях ви оберете зараз.

Верховна Жриця вказує на необхідність довіряти своїй інтуїції. Не все можна пояснити логікою, і деякі відповіді прийдуть до вас через знаки, сни або внутрішні відчуття.

Сонце приносить ясність і успіх. Наприкінці місяця ви відчуєте, що рухаєтеся у правильному напрямку, а ваші зусилля приносять плоди.

Фінансовий гороскоп

Фінансова ситуація у лютому буде змішаною. Король Жезлів говорить про те, що ви маєте всі можливості для фінансового успіху, але важливо проявити ініціативу.

Шістка Пентаклів символізує взаємну допомогу – можливо, ви отримаєте підтримку або премію, але також доведеться комусь допомогти у фінансовому плані.

Десятка Жезлів застерігає від перевантаження. Якщо ви намагаєтеся зробити забагато одночасно, це може вплинути на ваші фінансові результати. Розподіліть навантаження правильно.

Любовний гороскоп

Лютий може стати місяцем романтики та емоційних уроків. Лицар Кубків приносить гарні новини – можливі нові знайомства або приємні моменти у стосунках.

Однак П’ятірка Мечів попереджає про можливі непорозуміння та конфлікти. Варто бути чесними з партнером і уникати маніпуляцій.

Десятка Кубків символізує щастя та гармонію. Наприкінці місяця у ваших стосунках встановиться баланс, а самотні Терези можуть зустріти когось особливого.

Гороскоп здоров’я

Терезам слід звернути увагу на своє здоров’я. Дев’ятка Мечів говорить про можливі проблеми зі сном і підвищену тривожність.

Зірка приносить відновлення сил і внутрішню гармонію. Якщо ви знайдете баланс між відпочинком і роботою, ваш енергетичний стан покращиться.

Четвірка Пентаклів нагадує про необхідність контролювати харчування та фізичну активність. Уникайте застою енергії, більше рухайтеся.

Лютий стане для Терезів місяцем особистісного зростання, важливих рішень та нового етапу у житті. Всесвіт дає вам шанс знайти гармонію та впевненість у собі – скористайтеся ним!

Скорпіон

Лютий для Скорпіонів стане місяцем емоційної трансформації та глибоких внутрішніх усвідомлень. Сонце у Водолії активізує вашу сферу дому та сімейних зв’язків, змушуючи переглянути відносини з рідними. Його перехід у Риби принесе приплив творчості, інтуїтивного розуміння подій і, можливо, нових романтичних переживань. Марс, ваша планетарна стихія, подарує вам рішучість та силу, але водночас може сприяти підвищеній імпульсивності.

Затемнення у Леві змусить вас подивитися на своє життя під іншим кутом. Ви можете усвідомити, що настав час звільнитися від старих емоційних прив’язаностей або токсичних ситуацій. У лютому вам доведеться пройти через певні випробування, але вони приведуть вас до більшої свободи та внутрішнього балансу.

Сприятливі та несприятливі дні

Сприятливі дні: 3, 8, 14, 21, 26

Несприятливі дні: 5, 11, 17, 23, 28

Загальний гороскоп на лютий

Лютий буде місяцем завершень і нових початків. Смерть – це карта трансформації, що символізує необхідність відпустити минуле, щоб звільнити місце для нового.

Вісімка Кубків говорить про емоційний відхід – можливо, ви відмовитеся від стосунків або роботи, яка більше не приносить задоволення.

Сонце приносить ясність і успіх. Наприкінці місяця ви відчуєте оновлення та внутрішню свободу, а ваші зусилля принесуть радість і задоволення.

Фінансовий гороскоп

Лютий може стати продуктивним місяцем у фінансовому плані. Трійка Пентаклів символізує співпрацю та командну роботу – можливо, вам запропонують новий проєкт або вигідну угоду.

Король Мечів вказує на необхідність раціонального підходу до грошей. Не приймайте поспішних рішень, ретельно аналізуйте будь-які пропозиції.

Шістка Жезлів приносить успіх – наприкінці місяця ваші зусилля будуть оцінені, можливий кар’єрний ріст або фінансовий бонус.

Любовний гороскоп

Лютий подарує Скорпіонам яскраві емоції у стосунках. Десятка Кубків – це карта сімейного щастя та гармонії, що свідчить про можливість покращення романтичних відносин.

Однак П’ятірка Жезлів вказує на певні суперечки або конкуренцію. Вам доведеться відстоювати свої позиції та доводити свою цінність.

Верховний Жрець – це стабільність і духовна глибина. Для багатьох Скорпіонів цей місяць стане періодом укріплення відносин або навіть офіційного оформлення союзу.

Гороскоп здоров’я

Ваше здоров’я потребує уваги у лютому. Дев’ятка Жезлів вказує на втому та можливий перевтомлений стан. Вам потрібно більше відпочивати та не ігнорувати сигнали організму.

Четвірка Кубків символізує емоційне виснаження. Ви можете відчувати апатію або нестачу мотивації – це сигнал, що вам потрібно змінити звичний ритм життя.

Імператор радить дотримуватися дисципліни та режиму дня. Правильне харчування, спорт і стабільний графік сну допоможуть вам зберегти енергію.

Лютий для Скорпіонів стане місяцем змін та оновлення. Вам доведеться відпустити те, що більше не працює у вашому житті, і дозволити новим можливостям увійти у ваш світ. Ви знайдете гармонію, якщо зможете прийняти трансформацію і не боятися невідомого.

Стрілець

Лютий стане для Стрільців періодом активного розвитку, пошуку нових горизонтів і внутрішньої трансформації. Сонце у Водолії підсилить вашу потребу в свободі, знаннях і спілкуванні, відкриваючи нові можливості для професійного та особистісного зростання. Його перехід у Риби загострить ваші емоції, зробивши цей місяць не лише інтелектуально, а й духовно насиченим. Марс спонукатиме вас до рішучих дій, але варто уникати імпульсивності.

Цього місяця ви будете змушені переглянути свої пріоритети та зрозуміти, які зобов’язання і люди мають залишитися у вашому житті, а що варто відпустити. Затемнення у Леві вплине на вашу сферу самовираження, змушуючи вас знайти справжній голос і не боятися заявити про себе.

Сприятливі та несприятливі дні

Сприятливі дні: 4, 9, 15, 22, 28

Несприятливі дні: 6, 11, 17, 23, 26

Загальний гороскоп на лютий

Лютий принесе вам багато змін і несподіваних можливостей. Колесо Фортуни вказує на те, що ваш життєвий цикл оновлюється – перед вами відкриваються нові шанси, і тільки від вас залежить, як ви ними скористаєтесь.

Лицар Жезлів символізує активність, енергію та бажання рухатися вперед. Вам може здатися, що події розвиваються надто швидко, але головне – не боятися змін.

Зірка приносить гармонію та віру у власні сили. Ви зрозумієте, що рухаєтесь у правильному напрямку, і це допоможе вам досягти бажаних цілей.

Фінансовий гороскоп

Фінансові можливості у лютому будуть досить перспективними. Туз Пентаклів свідчить про нові шанси – можливо, новий проєкт, інвестиція або додатковий прибуток.

Сімка Жезлів говорить про необхідність боротьби за свої фінансові права – ви можете зіткнутися з конкуренцією або необхідністю доводити свою цінність.

Дев’ятка Пентаклів приносить матеріальний достаток – якщо ви будете діяти обережно та продумано, до кінця місяця ваша фінансова ситуація значно покращиться.

Любовний гороскоп

У лютому любовна сфера буде досить насиченою. Двійка Кубків символізує сильний зв’язок – можливо, ви зустрінете когось особливого або ваші стосунки перейдуть на новий рівень.

Четвірка Мечів вказує на необхідність відпочинку та переосмислення. Можливо, вам варто взяти паузу, щоб розібратися у своїх почуттях.

Імператриця приносить гармонію та емоційну стабільність. Це чудовий час для побудови серйозних відносин або зміцнення вже існуючих зв’язків.

Гороскоп здоров’я

Лютий вимагає від Стрільців уважного ставлення до свого здоров’я. Луна попереджає про можливі емоційні перевантаження – важливо контролювати рівень стресу.

Шістка Мечів свідчить про позитивні зміни – якщо ви переживали труднощі зі здоров’ям, цього місяця ситуація покращиться.

Сила нагадує про важливість фізичної активності та самодисципліни. Якщо ви будете слідкувати за своїм тілом і емоціями, у вас буде достатньо енергії для реалізації планів.

Лютий стане для Стрільців місяцем відкриттів, важливих рішень та несподіваних шансів. Вам слід бути готовими до змін, адже вони принесуть у ваше життя нові можливості для зростання та розвитку. Всесвіт дає вам шанс – головне, не проґавити його!

Козеріг

Лютий для Козерогів стане місяцем внутрішнього переродження та нових можливостей. Сонце у Водолії підштовхне вас до аналізу фінансів, особистої відповідальності та побудови довгострокових планів. Перехід Сонця у Риби активує сферу комунікацій, інтуїції та духовного розвитку, змушуючи вас звернути більше уваги на свої почуття та внутрішній голос. Марс у сприятливій позиції надасть вам енергії для досягнення цілей, а Венера допоможе встановити гармонійні стосунки з оточенням.

Лютий принесе Козерогам можливість переглянути свої життєві принципи та позбутися застарілих переконань. Затемнення у Леві може змусити вас кардинально змінити погляди на фінансову або особисту сферу. Головне – залишатися вірними собі та не боятися виходити із зони комфорту.

Сприятливі та несприятливі дні

Сприятливі дні: 5, 10, 16, 22, 27

Несприятливі дні: 2, 8, 13, 19, 25

Загальний гороскоп на лютий

Лютий стане важливим місяцем для прийняття доленосних рішень. Суд говорить про перехід на новий етап життя, кармічні уроки та необхідність переглянути свої пріоритети.

Трійка Жезлів вказує на перспективи розвитку – у вас є всі шанси досягти бажаного, але важливо мислити стратегічно та діяти обдумано.

Імператор символізує стабільність та впевненість. Наприкінці місяця ви відчуєте, що контролюєте ситуацію та можете сміливо рухатися вперед.

Фінансовий гороскоп

Лютий вимагатиме від Козерогів дисципліни та виваженого підходу до фінансів. Четвірка Пентаклів говорить про необхідність контролювати витрати та уникати необдуманих покупок.

Лицар Пентаклів символізує стабільний, хоч і повільний фінансовий ріст – можливо, вам доведеться більше працювати, але результати будуть позитивними.

Десятка Жезлів попереджає про перевантаження – можливо, ви берете на себе занадто багато фінансових зобов’язань. Варто розподілити ресурси ефективніше.

Любовний гороскоп

Любовна сфера у лютому буде сповнена ностальгії та можливостей. Шістка Кубків говорить про повернення людей з минулого – можливо, колишній партнер знову з’явиться у вашому житті.

Двійка Жезлів вказує на необхідність вибору – ви можете сумніватися у своїх почуттях або стояти перед важливим рішенням щодо відносин.

Колесо Фортуни приносить несподівані зміни – любовна ситуація може розвиватися непередбачувано, але у підсумку ви отримаєте найкращий для вас результат.

Гороскоп здоров’я

Здоров’я Козерогів потребує уваги, особливо в емоційній сфері. Дев’ятка Мечів попереджає про можливі тривоги, стреси та безсоння. Важливо знайти способи релаксації.

Помірність говорить про необхідність балансу – не перевантажуйте себе роботою, слідкуйте за харчуванням і режимом дня.

Сила символізує відновлення енергії – якщо ви будете дотримуватися здорового способу життя, наприкінці місяця відчуєте значне покращення самопочуття.

Лютий стане для Козерогів місяцем важливих рішень, внутрішнього розвитку та фінансового планування. Ви матимете шанс зміцнити свої позиції, якщо не будете боятися змін і навчитеся балансувати між роботою та особистим життям. Всесвіт дає вам можливості – використайте їх мудро!

Водолій

Лютий відкриває для Водоліїв двері до нових можливостей та глибоких внутрішніх змін. Сонце у вашому знаку до 18 лютого надасть вам енергію для втілення сміливих планів, після чого його перехід у Риби змусить вас зосередитися на фінансах, ресурсах і матеріальних питаннях. Венера та Марс посилять вашу чарівність і бажання діяти рішуче, а затемнення у Леві торкнеться сфери стосунків, змушуючи вас переглянути зв’язки з важливими людьми.

Лютий стане для Водоліїв місяцем оновлення та розвитку. Деякі події можуть змусити вас змінити свої погляди або вийти за межі звичної зони комфорту. Головне – зберігати гнучкість і не боятися експериментувати.

Сприятливі та несприятливі дні

Сприятливі дні: 2, 7, 12, 20, 26

Несприятливі дні: 4, 9, 14, 22, 28

Загальний гороскоп на лютий

Лютий буде динамічним та насиченим. Маг символізує силу вашого розуму та здатність впливати на події – у вас є всі ресурси для досягнення цілей.

Однак Диявол попереджає про ризик потрапити у пастку ілюзій або неправильних виборів. Варто бути обережними у фінансових та особистих справах.

Десятка Кубків приносить гармонію та емоційне задоволення – наприкінці місяця ви відчуєте, що йдете у правильному напрямку.

Фінансовий гороскоп

Лютий вимагатиме від Водоліїв уважного ставлення до фінансів. Лицар Пентаклів говорить про стабільний прибуток, але попереджає про необхідність терпіння.

Вісімка Жезлів символізує швидкі події – можливо, несподіваний прибуток або важливе фінансове рішення, яке потрібно ухвалити швидко.

Четвірка Пентаклів застерігає від страху змін – не тримайтеся за старі фінансові моделі, якщо вони більше не працюють.

Любовний гороскоп

Лютий буде насиченим для стосунків. Закохані вказують на можливість доленосного вибору у любовній сфері – можливо, новий партнер або зміни у поточних відносинах.

П’ятірка Жезлів попереджає про суперечки – важливо зберігати спокій і не дозволяти конфліктам руйнувати ваші зв’язки.

Королева Кубків приносить емоційну глибину та розуміння. Якщо ви довіритеся своїм почуттям, місяць принесе вам гармонію у стосунках.

Гороскоп здоров’я

Здоров’я Водоліїв у лютому потребує уваги. Дев’ятка Жезлів вказує на можливу втому – вам варто знайти час для відпочинку.

Помірність говорить про важливість балансу – уникайте крайнощів у харчуванні, фізичних навантаженнях та способі життя.

Луна попереджає про підвищену емоційну чутливість – варто звертати увагу на психологічний стан та уникати стресу.

Лютий стане для Водоліїв місяцем відкриттів, важливих рішень та нових можливостей. Ви матимете шанс реалізувати сміливі ідеї та знайти гармонію у важливих сферах життя. Головне – не боятися змін і довіряти своїй інтуїції.

Риби

Лютий стане для Риб періодом внутрішнього перетворення, емоційного зростання та підготовки до нового життєвого етапу. Сонце у Водолії до 18 лютого допоможе вам переосмислити минуле та завершити старі справи, а його перехід у ваш знак наповнить вас енергією для нових починань. Венера у сприятливому положенні принесе у ваше життя більше романтики та ніжності, а Марс подарує внутрішню силу для втілення задуманого.

Затемнення у Леві вплине на ваше здоров’я та звички, змушуючи вас замислитися про те, що слід змінити у своєму способі життя. Лютий стане ідеальним місяцем для очищення, як фізичного, так і емоційного. Довіряйте своїй інтуїції – вона приведе вас у правильному напрямку.

Сприятливі та несприятливі дні

Сприятливі дні: 3, 8, 14, 20, 25

Несприятливі дні: 5, 11, 16, 22, 28

Загальний гороскоп на лютий

Лютий принесе вам багато інтуїтивних відкриттів. Верховна Жриця говорить про посилення внутрішнього голосу – варто прислухатися до своїх відчуттів та не поспішати з рішеннями.

Трійка Кубків символізує радість, спілкування та підтримку. Це чудовий місяць для зустрічей із друзями, творчих проєктів та духовного збагачення.

Сонце приносить ясність і успіх. Наприкінці місяця ви відчуєте, що багато речей стали зрозумілішими, а ваші зусилля принесли позитивні результати.

Фінансовий гороскоп

Фінансова ситуація у лютому буде нестабільною, але перспективною. Двійка Пентаклів говорить про необхідність балансувати між доходами та витратами.

Дев’ятка Жезлів нагадує про важливість терпіння – можливо, гроші надходитимуть не так швидко, як вам хотілося б, але головне – не здаватися.

Десятка Пентаклів приносить довгострокову стабільність – наприкінці місяця ваша фінансова ситуація покращиться, можливі додаткові джерела доходу.

Любовний гороскоп

Лютий буде насиченим місяцем у сфері стосунків. Лицар Кубків символізує романтику, нові знайомства або зміцнення вже існуючих стосунків.

Шістка Жезлів говорить про перемогу та впевненість у собі – у вас буде можливість проявити себе у коханні та отримати відповідь на свої почуття.

Колесо Фортуни приносить несподівані події – можливо, хтось із минулого повернеться у ваше життя або ви зустрінете людину, яка змінить ваші погляди на любов.

Гороскоп здоров’я

Лютий вимагає від вас уважного ставлення до здоров’я. Диявол попереджає про можливі перевантаження, погані звички або надмірну емоційну напругу.

Четвірка Мечів говорить про необхідність відпочинку – не ігноруйте сигнали тіла та дайте собі час на відновлення.

Зірка приносить гармонію та відновлення сил – якщо ви будете дотримуватися правильного режиму, наприкінці місяця ваш стан значно покращиться.

Лютий стане для Риб місяцем переосмислення, емоційного оновлення та нових можливостей. Ви знайдете гармонію, якщо довіритеся своїй інтуїції та навчитеся прислухатися до свого серця. Всесвіт відкриває перед вами двері у новий етап життя – залишилося лише зробити крок уперед!

Вас також можуть зацікавити новини: