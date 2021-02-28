Починається період активної діяльності, обставини складаються найкращим чином для того, щоб з блиском і натхненням почати нову справу або продовжити раніше розпочаті проекти

Початок тижня може бути складним і напруженим, заплановані справи не вдається виконати в строк. Але з 4 березня ситуація значно покращиться - Марс, планета активності, ініціативи, фізичної сили, входить в знак Близнюки на найближчі два місяці.

Починається період активної діяльності, обставини складаються найкращим чином для того, щоб з блиском і натхненням почати нову справу або продовжити раніше розпочаті проекти, розповіла УНІАН астролог Марина Скаді.

ОВЕН

Закінчується період обмежень і стагнації, до кінця тижня вдається обійти багато перешкод. Виявляється активність в контактах, в спілкуванні, ви швидше приймаєте рішення. Можливості для розвитку з'являються, завдяки взаємодії з іншими людьми. Тиждень підходить для діяльності в побуті, фізичної роботи із застосуванням техніки і механіки. Протягом тижня доведеться витратити багато часу на осмислення і обробку інформації, що надходить. У починаннях шкодить розкиданість, реалізації планів може перешкодити недостатня зосередженість і відсутність стратегії.

Без особливих зусиль в цей період ви домагаєтеся бажаного і робите вплив на ближнє оточення. Партнери та інші союзники нададуть вам підтримку, а ви, своєю чергою, зможете внести свій внесок в спільне підприємство. В цей час романтика стане невід'ємною частиною вашої повсякденності. До негативних аспектів цього періоду відносяться надмірна поблажливість до своїх слабкостей і посилена гонитва за задоволеннями. Це вдалий період для демонстрації своїх талантів і здібностей, оскільки вони будуть помічені оточуючими.

БЛИЗНЮКИ

Життя розбурхує вас, змушує активно проявитися, використовувати вольові якості. У цей період вам можуть кинути виклик або навмисне спровокувати на відкриту конфронтацію, а також на ситуації, пов'язані з конкуренцією і ризиком. Ви цілком здатні і готові впоратися з усім, що вам належить, але ваші вчинки і неправильне витрачання ресурсів, можуть привести до перевтоми і погіршення самопочуття. Не поспішайте і не звалюйте на себе більше, ніж ви можете зробити, і тоді найскладніші і болючі питання вирішаться легко і радісно.

РАК

Перепади настрою, мінливість почуттів і порушення здоров'я, характерні для цього транзиту труднощів у відносинах з начальством, протистояння з партнерами, мабуть, вам не уникнути. Виключіть особисті зіткнення, прояв амбіцій, егоїзму, емоційної агресивності, і ви уникнете безлічі неприємностей. У відносинах з протилежною статтю, в сімейних відносинах можливі певні труднощі. Будьте обережні у витратах і витратах, тому що це є приводом для конфліктів, а також ви можете згодом про це пошкодувати.

ЛЕВ

Збільшується потреба особистої участі у всіх справах, прагнення вирватися з нав'язаного кола обставин. Ви опиняєтеся в центрі уваги, дуже багато в колективі, в ділових і сімейних відносинах, залежить від прийнятих вами рішень. Гарний час для початку творчої та ділової активності, що сприяють зростанню вашої популярності. Ви впритул наближаєтеся до намічених цілей, з'являється можливість відстояти свою точку зору і зміцнити свою життєву позицію. Активізуються взаємини з дітьми.

ДІВА

Колеги та Партнери можуть ставити під сумнів ваші методи роботи. Можливі провокації і перешкоди з боку конкурентів, однак це посилить ваше прагнення до особистих досягнень в цей період. Ви станете більш загострено сприймати вторгнення на вашу територію, спроби ставити під сумнів ваші методи. Будьте обережні у висловлюваннях, будь-якої практичної діяльності, щоб уникнути конфліктів, помилок, а також фізичного перевантаження. Краще відмовитися від участі в світських і розважальних заходах, обмежити себе в розвагах.

ТЕРЕЗИ

Партнерські відносини вийдуть на новий рівень розвитку. Також, можливі непередбачені розв'язки любовних історій. Сприятливий період для колективної діяльності та нових проектів. Зовнішність і любов набувають величезну владу, сприяють творчому самовираженню. Ці дні сприятливі для вирішення питань спільних фінансів, боргових зобов'язань і перегляду негативних моментів в роботі. Хороший період для роботи з величезною кількістю людей, для здійснення соціальних, культурних, гуманітарних програм.

СКОРПІОН

Відбувається оновлення чуттєвого сприйняття світу, з'являється новизна, свіжість почуттів. Оригінальні плани легко втілюються в життя. Несподіване творче прояв допомагає впливати на партнерів. У своїх судженнях і діях по відношенню до оточуючих, необхідно керуватися ідеями рівноправності. Можливі знайомства з цікавими людьми, захоплення, романтичні пригоди, які можуть привести до розриву старих зв'язків. Може спливти інформація про зраду або обманах, будь-яких таємницях.

СТРІЛЕЦЬ

Сприятливі дні для письмового спілкування, посередницької діяльності, торгівлі, підписання договорів, залагодження різних справ з владою і бізнесу будь-якого роду. Виникають прекрасні осяжні перспективи, в тому числі співпраці з іноземними організаціями. Період сприятливий для будь-якого виду інтелектуальної, а також видавничої діяльності. Можливо невелике просування по службі, професійні успіхи. Хороший період для громадської діяльності, виступів, зв'язків з громадськістю.

КОЗЕРІГ

Зміцнюється впевненість в собі, сила волі, здатність реалізації намічених планів. Хороший період для інтелектуальної діяльності, легше будуть долатися перешкоди. Ви зможете вирватися вперед, завдяки власному досвіду і діяти експансивно. Успіх завдяки цим старанням не змусить себе довго чекати. Відповідний період для того, щоб взяти ініціативу в свої руки і завоювати прихильність давно бажаного партнера. Фінансові операції протягом даних транзитів, завдяки загостреності інтуїції, будуть доведені до успішного завершення.

ВОДОЛІЙ

Ви відчуєте зростання сміливості, рішучості, особистої активності та ініціативності. Посилене почуття впевненості в собі при прийнятті рішень, може спонукати вас до неконструктивних дій або необдуманих інвестицій. Зростає підтримка співробітників і партнерів, ви зможете заслужити похвалу від начальства, активно впливати на думку компаньйонів по бізнесу. Все це допоможе вам при розв'язанні ділових проблем. Цей період можна з успіхом використовувати для укладення угод і договорів, відкриття нових підприємств і конструктивної реорганізації старих.

РИБИ

Намітьте на цей період офіційні візити, відвідування вищестоящих і офіційних організацій, переговори і відповідальні виступи. Зверніть свою зрослу самовпевненість на зміцнення зв'язків в суспільстві. Період сприятливий для будь-якого виду інтелектуальної, а також видавничої діяльності. Сприятливі далекі і тривалі поїздки. Можливе отримання важливої інформації, приємних новин, а рекламні заходи виявляться дуже ефективними. Вдало протікають зв'язки з громадськістю, правовими органами.

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Автор: УНІАН