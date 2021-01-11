Молодик 13 січня в Козерозі, підсилює енергії оновлення, сприяє виходу на новий рівень.

Тиждень з 11 по 17 січня – період стаціонарного урану. З 10 січня Уран, управитель Водолія, планета несподіванок, оновлень, всього нового і сучасного, людства в цілому і віртуального суспільства, характерного для інформаційного століття, що існує в інтернеті, сповільнив швидкість в ретро фазі.

З 14 січня стає стаціонарним і з 18 січня переходить в прямолінійний рух. Енергія урану значно впливає на стан світової економіки, політичні події в глобальних масштабах. Величезний викид енергії, яку виробляє Уран при стаціонарності після фази ретроградності, можна використовувати для значних змін у своєму житті. Тиждень змін, часом, неприємних, але необхідних, щоб вибратися із застою, допоможуть по-новому поглянути на життя і відчувати себе щасливим кожен день, розповіла УНІАН астролог Марина Скаді.

Читайте такожНазвано головного деспота за знаком Зодіаку: вони холодні i жорстокіУран-це істина, багато людей в цей період розуміють причини тих ситуації, де відчувають себе нещасливими. Тиждень інсайтів, осяянь, тим більше, молодик 13 січня в Козерозі, підсилює енергії оновлення, сприяє виходу на новий рівень.

ОВЕН

З'являється багато клопітних справ, ваші дії оцінюються оточуючими. Інші люди помічають як Ваші як сильні, так і слабкі сторони. Продемонструйте їм свою схильність до співпраці і зацікавленість. Цей період зачіпає взаємини і діяльність, пов'язану з престарілими членами сім'ї, начальством і представниками влади. Можливі серйозні розмови з керівництвом, можливо, вас розглядають на нову посаду. Залежно від того, яке враження ви справите на вищестоящих в ці дні, залежить ваша кар'єра, професійні справи. Не вплутуйтеся в інтриги, шантаж, плітки, вживання особистих зв'язків в корисливих цілях.

ТІЛЕЦЬ

У цей період ви будете оточені красою і гармонією. Вдалий час для серйозних розмов з партнером, планування подальших взаємин або ж їх завершення. Обставини будуть супроводжувати активному спілкуванню з оточуючими і ефективної фізичної діяльності. Цей час не варто проводити на самоті, щоб не упустити взаємовигідні знайомства і сприятливі можливості. Демонструйте свої сильні сторони, проявляйте творчі здібності – це приверне до вас увагу потрібних людей. Взаємини з представниками протилежної статі будуть успішними, а якщо до цих пір вони йшли не гладко, прийшов час створити приємну атмосферу і знайти гармонію в особистому житті.

БЛИЗНЮКИ

Вас тягне до найяскравішого, блискучого, першокласного, але все ж, правильно зіставляйте свої можливості і бажання. Не слід афішувати своїх намірів, але і не варто приховувати свої справи від близьких людей, інакше, з'являться образи і закиди на Вашу адресу. При цьому, можливі безпідставні тривоги, сильні переживання, страхи, якщо у вас є що приховувати від громадськості. Можливо, що ваша допомога і підтримка у вигляді конкретних дій, буде потрібна комусь. Беручи участь в чиїйсь долі, дійте рішуче, але не імпульсивно, враховуйте думку, побажання або заперечення оточуючих. Вдалі ділові поїздки за кордон або у віддалені місця, причому мета поїздки краще не афішувати.

РАК

Потреба особистої участі у всіх справах, прагнення вирватися з нав'язаного кола обставин, призводить до бажаного результату і досягнення цілей. Ви опиняєтеся в центрі уваги, дуже багато залежить від прийнятих вами рішень. Зміцнюється енергетика, поліпшується самопочуття, посилюється імунітет. Представники протилежної статі прагнуть справити на вас враження, завоювати вашу увагу. Однак, вам це буде подобається не завжди. Цілком ймовірно поява настирливого шанувальника або шанувальниці, дії яких можуть принести вам певні складнощі в усталених взаєминах. Цей період підходить для вирішення юридичних питань.

ЛЕВ

Напружені обставини вимагають від вас активності в різноманітних видах діяльності. У діловій сфері, в цілому, все добре, до вас прислухаються партнери, ви стверджуєте власну думку, отримуєте деяке просування. Хоча потрібно великий рівень усвідомленості, щоб не втратити той статус, рівень, фінансовий фундамент, який ви досягли. При цьому, з'являється напруження в особистих і сімейних відносинах. Роздратування і агресивність, критика, можуть привести до охолодження почуттів з боку партнера. Проявляйте ініціативу, але обережно, тому що ймовірні конфліктні ситуації з вашої вини, результатом яких буде тимчасове розставання або навіть завершення відносин.

ДІВА

Намагайтеся підтримувати соціальні взаємини, бувати на різних заходах, ходити в гості і запрошувати до себе знайомих і друзів. Обставини складаються найкращим чином, щоб зустріти свого романтичного партнера або поліпшити існуючі взаємини. Яскраве, потужне прояв індивідуальних здібностей, Творчий зліт, жага діяльності, приверне до вас потрібних людей. Найскладніші і болючі питання вирішуються легко і радісно. Впевненість у своїх силах, приголомшлива самовіддача, сприятиме значному поліпшенню матеріального становища. Життя розбурхує вас, змушує активно проявитися, використовувати вольові якості.

ТЕРЕЗИ

Обставини ставлять перед необхідністю впритул зайнятися сімейними і домашніми справами. Тиждень підходить для офіційного закріплення відносин – особистих або ділових. Настає визначення-хтось почне з нового аркуша своє особисте життя, а хтось поставить крапку. Близька людина може сказати вам, що ви стали незговірливими, відстороненими, замкнутими. Можливо охолодження почуттів, тому що знаходиться причина відчувати невдоволення чоловіком, партнером. Намагайтеся не доводити ситуації до сварок, інакше, конфлікт затягнеться надовго. Багатьом належить вирішувати питання з нерухомістю, змінити місце проживання, на перший план вийдуть турботи, пов'язані з літніми батьками.

СКОРПІОН

Взаємини з чоловіками можуть стати напруженими-можливо, в результаті занадто гострої конкуренції. Напружений період, підвищена емоційність призведе до імпульсивних, різких, агресивних і грубих реакцій. У цей період ви схильні переоцінювати свої сили, до людей, що оточують вас, пред'являти занадто завищені вимоги, в результаті ви ризикуєте, втратити до вас симпатію і повагу. Не варто прагнути до дискусій, тому що швидше за все, вони переростуть в конфлікт. Важливо зосередитися на особистих взаєминах, не давайте приводу для ревнощів, в той же час, необгрунтована ревнощі з боку партнера, може виявитися приводом для розриву відносин.

СТРІЛЕЦЬ

Романтичні стосунки стають більш чуттєвими. Тиждень сприятливий для спілкування з протилежною статтю, для заручин, одруження, прийому гостей і сімейних урочистостей. Можлива раптова прихильність, любов з першого погляду. Пам'ятайте, що любовні пригоди і надмірне захоплення незнайомими партнерами може привести до неприємностей. Вам належить безліч професійних справ, посилюється дух суперництва в тому, що стосується роботи. Схильність до негайного вирішення виникаючих проблем, призводить до поспішних дій. У цей період може виникнути необхідність медичного або стоматологічного обстеження і проведення певних процедур.

КОЗЕРІГ

Ваша здатність привертати увагу оточуючих в цей період безсумнівна. Гарний час для знайомства, вирішення питань, що стосуються любові і відносин між людьми, а також для громадської та дипломатичної діяльності. Творчим людям або людям мистецтва слід використовувати ці дні для презентації себе і своїх творінь. Сприятливий час для бізнесу, особливо пов'язаного зі сферою мистецтва та індустрії краси. Часом, ви змушені з головою йти в справи чоловіка, партнерів, може бути навіть виконувати за них робочі обов'язки, допомагати партнеру в чому-небудь. Можлива допомога впливових людей, якщо вам це потрібно-говорите про це, вам нададуть підтримку.

ВОДОЛІЙ

Посилюється схильність до авантюрних пригод, любовних історій. Своїми діями і гармонійним душевним станом, ви спонукаєте оточуючих до співпраці та злагоди. Переговори пройдуть гладко, спільні проекти виявляться успішними. Нинішні обставини дозволяють залучити однодумців до роботи над творчими проектами. Продемонструйте свої таланти і чарівність, то обов'язково справите бажаний ефект на оточуючих. Ви можете домогтися успіху в літературній творчості, видавничому бізнесі, а може бути, створите свій сайт і займетеся його просуванням. Період сприятливий для діяльності в сферах дипломатії, зв'язків з громадськістю, соціальному плануванні, юриспруденції.

РИБИ

Нинішні обставини надають можливість створити міцні зв'язки, обмінятися цінними ідеями та інформацією. Контакти і спільні справи з сусідами, братами і сестрами, будуть особливо заохочувальними як у фізичному, так і в ментальному відношенні. Сприятливі ситуації дають шанс розпочати проекти, пов'язані з літературною творчістю, ораторським мистецтвом або Видавничим бізнесом. Ви можете укласти вдалу угоду, пов'язану з купівлею або продажем автомобіля або іншого засобу пересування. Використовуйте будь-який випадок, який дозволить вам застосувати або розвинути технічні, комп'ютерні або творчі навички. Це гарний час для коротких поїздок.

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Автор: УНІАН