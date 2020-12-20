У всіх культурах День зимового сонцестояння вважався найбільш сприятливим для проведення різних обрядів і ритуалів.

21 грудня, о 12: 03 за київським часом - зимове сонцестояння – Сонце переходить в знак Козерога. За слов'янськими повір'ями, в цей час боротьби темряви і світла, але в підсумку, Світло перемагає і світ оновлюється.

У всіх культурах День зимового сонцестояння вважався найбільш сприятливим для проведення різних обрядів і ритуалів. Енергетика оновлення і переходу від темряви до світла сприяє тому, щоб позбутися всього непотрібного і залучити бажане в своє життя, розповіла УНІАН астролог Марина Скаді.

Також, в цей день, Меркурій переходить в знак Козерога. Юпітер і Сатурн з'єднуються у Водолії і відкривають новий 20-ти річний цикл. Цей аспект сповіщає про період великих змін і досягнень, а також поступової стабілізації життєвих умов. Буде створюватися щось серйозне і довгострокове, енергії дня сприяють ефективному плануванню і набуттю твердого становища в суспільстві. Ділові зв'язки, які встановилися протягом тижня, будуть дуже цінними для майбутнього.

Овен

Можливо, ви будете висловлювати в присутності публіки свої ідеї, або отримаєте можливість Поділіться своїми знаннями і навичками. Обставини напевно сприятимуть вашому спілкуванню з начальством, клієнтами і з кимось із старших родичів. Їх вплив на вас дуже велике в цей період. Можливо, ви отримаєте важливі новини або інформацію, щодо кар'єри та інших ваших цілей. Сприятливий час для роботи з документами або складання звітів, відповідні дні для спілкування з начальством або походу в громадські організації.

Для вас цей тиждень означає початок великих змін в кар'єрі. Обставини можуть скластися так, що ви будете проходити випробування на міцність, робити вибір, піддаватися спокусам в самих різних їх проявах. З'являється схильність витрачати великі суми грошей на абсолютно непотрібні речі. Головні питання тижня можуть стосуватися вашої індивідуальність, визначення своєї ролі в суспільстві, бажання не бути як усі. Швидше за все, вам доведеться пояснювати сенс своїх дій або ж ви піддаєтеся критиці за непопулярну точку зору.

Близнюки

Занепокоєння викликають справи, що стосуються спільних фінансів, аліментів, страхування, податків, заповітів. Можуть піддаватися випробуванню взаємини з оточуючими. Ви в цей період стаєте більш проникливими, критичними, нетерпимими, вам важче приховувати свої думки, створюються умови, які як би змушують вас відкрито висловлювати те, що зазвичай ховається. Відносини стають напруженими, зв'язки можуть руйнуватися. У цей період може розкритися якась інформація, наприклад, ви випадково дізнаєтеся секрет або самі проговоритеся.

Рак

Практично неможливо приховати будь-яку інформацію або дії. Не варто з'ясовувати взаємини, тим більше, не поспішайте поставити всі крапки над «i». Ваші ідеї і методи можуть стати предметом пильної уваги оточуючих, але у вас є всі можливості відстояти свою точку зору і справити позитивне враження на партнерів. Цілком можливо, що вас втягнуть в приховані відносини або довірять якусь таємницю. Все, що відбувається в цей період, матиме сильний вплив на ваші особисті та ділові взаємини на довгий час.

Лев

Активізує теми, пов'язані з роботою, кар'єрним зростанням, можливо, доведеться звертатися в офіційні інстанції, отримувати дозволи та необхідні документи. Для вас цей тиждень виявиться початком великих змін і трансформацій в особистих і ділових взаєминах. Можливо, доведеться приймати серйозне рішення, стосовно подальшого розвитку цих взаємин. Настане якесь закінчення старого циклу і початок нового. У відносинах з друзями та однодумцями відбуваються зміни.

Діва

У цей період на перший план виступають романтика, гумор і уява. Інтереси дітей стоятимуть на першому місці. Відбувається упорядкування і прояснення багатьох питань. Може відбутися перестановка життєвих пріоритетів і цінностей. Обставини можуть спонукати вас до творчості, ви визначаєтеся зі своїми життєвими цілями. Успішними будуть спроби реалізації проектів, які довго не могли отримати свій розвиток. Можливо, з'явиться нове хобі або захоплення і ви ввійдете в нову групу, а може бути з'явиться Нова романтичний зв'язок.

Терези

Майнові питання, інтереси сім'ї та дітей, стоятимуть на першому місці. Все це якось необхідно поєднувати з роботою і соціальним життям. Можливі зміни і оновлення в любовних взаєминах, у творчій сфері. У житті дітей відбуваються важливі зміни. Можуть прояснитися питання призначення в житті, цілі, напрямки, статусу. Виконана робота приносить плоди, визнання заслуг, або ви успішно завершуєте будь-якої проект. Ймовірно підвищення статусу, входження в гармонійне суспільство, нові можливості.

Скорпіон

Ваше соціальне середовище стає гармонійним, суспільне життя приносить задоволення. Кохана людина, партнери, колеги визнають ваші таланти і заслуги. Можлива зміна кола спілкування, поява нових партнерів. Якісь справи, стосовно ваших фінансів і майна можуть наблизитися до успішного завершення. Однак, прагнення до лідерства може перешкодити, привести до конфліктів, фінансових розбіжностей і втрат, поставити партнерство під загрозу розриву. Боротьба за кардинальні реформи на виробництві, в кар'єрі, підприємницьких справах, не своєчасна.

Стрілець

Цікавий, насичений подіями тиждень. З'являються можливості для подальшого просування в справах і професійній сфері. Хороший період для публічних виступів і конструктивного обміну думками. Ті питання, які вам не вдавалося вирішити протягом тривалого часу, незважаючи на інтенсивне обдумування, раптово отримають задовільні відповіді, оскільки вони вже мають іншу перспективу, ніж раніше. Багатьох може відвідати несподівана удача, великий успіх у справах, прибуток від тих справ, на які ви і не розраховували.

Козеріг

Це час безпристрасної оцінки ваших особистих чеснот, час пишатися собою і, при необхідності, розвивати і покращувати свій імідж і підвищувати самооцінку. На перший план вийде ваша особистість і цілі, до яких Ви прагнете. Обставини складаються найкращим для вас чином, ви можете стати більш вольовою і динамічною людиною, процвітаючою і незалежною. Демонструйте свою силу і рішучість, працюйте ефективніше - це допоможе вам досягти особистих цілей і приверне тих, на кого ви хочете справити враження.

Водолій

Прийде ясність і розуміння того, що конкретно вам потрібно. Ви зможете знайти нових друзів і однодумців. Якщо ви не будете афішувати свої плани, то з великою часткою ймовірності досягнете успіхів. Можливі переговори, зустрічі, листи, листування, які стануть основою вашого успіху вже найближчим часом. Для вас цей тиждень означає початок великих змін у сфері заробітку, майна, ресурсів. Успішно вирішуються фінансові питання, з'являються нові сприятливі перспективи і можливості заробітку.

Риби

Період може торкнутися теми загальних фінансів, інвестицій, спадщини, трансформаційних процесів. В особистому житті можуть розкритися таємниці і секрети вашого ближнього оточення. Або любовний зв'язок послужить серйозним трансформаціям Вашої особистості. Посилюється діяльність різних систем організму, але і підвищується чутливість нервової системи. У поїздках слід бути обережними, оскільки можливі різні неприємності і втрати через неуважність. Кращі лише ділові поїздки, розважальні краще відкласти на деякий час.

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Автор: УНІАН