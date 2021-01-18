Астрологи назвали всього чотири знаки.

Астрологи назвали найбільш ідеальних татусів за знаком Зодіаку.

Про це повідомляє slovofraza.

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Телець

Перед нами неймовірно спокійна, терпляча і врівноважена людина, яка дуже серйозно підходить до теми виховання. Він ніколи не кине дитину навіть при розлученні, забезпечить його всім потрібним і виведе в люди. Він завжди знає, чим займається його дитина і який у нього графік дня.

Рак

Цей батько дуже щедрий зі своїми дітьми. Правда, йому все ж не вистачає твердості у вихованні, адже вони занадто добрі. Дитина швидко розуміє, що тато дасть все, тому починає мотузки вити. Тому на допомогу приходить суворий поліцейський - мама.

Лев

Ці чоловіки дають дитині все найкраще. Часто діти ростуть вже з розумінням того, що їх батько найкрутіший. Більш того, Леви всіляко розвивають таланти своїх дітей і вчать їх самостійності.

Діва

Батько-Діва часом нагадує справжню квочку, тому що постійно пильно стежить за щастям, комфортом і безпекою дітей. Для матері такий партнер - це справжня знахідка.У деяких ситуаціях він готовий замінити навіть матір.

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Автор: УНІАН