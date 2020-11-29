З ким складно побудувати стосунки / фото slovofraza.com
Астрологи назвали знак Зодіаку, з яким дуже складно побудувати серйозні стосунки.
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Про це повідомляє slovofraza.
У Скорпіонів багато внутрішніх конфліктів, які заважають їм відкривати своє серце. Вони не готові брати на себе відповідальність, тому і не заводять серйозні стосунки.
Крім того, вони вважають за краще спостерігати з боку, ніж відкриватися людям. Вони не терплять відчуття вразливості.
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