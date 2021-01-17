Астролог Тамара Глоба назвала три знаки Зодіаку, для яких 2021 рік буде дуже щасливим.
Про це повідомляє slovofraza.
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Риби
Цей рік для вас стане дуже щасливим. Ви переживете ще один складний момент, але потім зробите різкий стрибок у майбутнє. Повірте, щастя вам не уникнути.
Діва
Діви знайдуть сенс життя, радість і те, чого їм так сильно не вистачало для справжнього щастя. Саме в цьому році ви зустрінете свою другу половинку. Ви навіть зможете разом жити. Крім того, з кожним днем ваші почуття будуть тільки міцніти.
Телець
Вже в січні ви дізнаєтеся розгадку якоїсь давньої таємниці і зможете зрозуміти, чому ваше життя склалося саме так, а не інакше. Вас чекає вибір в цьому році. Але в будь-якому випадку Бик буде весь рік дарувати вам подарунки і робити приємні сюрпризи.
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