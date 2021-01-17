Всього таких знака Зодіаку три.

Астролог Тамара Глоба назвала три знаки Зодіаку, для яких 2021 рік буде дуже щасливим.

Про це повідомляє slovofraza.

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Риби

Цей рік для вас стане дуже щасливим. Ви переживете ще один складний момент, але потім зробите різкий стрибок у майбутнє. Повірте, щастя вам не уникнути.

Діва

Діви знайдуть сенс життя, радість і те, чого їм так сильно не вистачало для справжнього щастя. Саме в цьому році ви зустрінете свою другу половинку. Ви навіть зможете разом жити. Крім того, з кожним днем ваші почуття будуть тільки міцніти.

Телець

Вже в січні ви дізнаєтеся розгадку якоїсь давньої таємниці і зможете зрозуміти, чому ваше життя склалося саме так, а не інакше. Вас чекає вибір в цьому році. Але в будь-якому випадку Бик буде весь рік дарувати вам подарунки і робити приємні сюрпризи.

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Автор: УНІАН