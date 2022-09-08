Небезпечний період розпочнеться 9 вересня. Астрологи розповіли, що ретроградний Меркурій впливатиме на людину по-різному. На що чекати всім знакам Зодіаку - читайте в матеріалі.

Ретроградний Меркурій 2022 починається вже в п'ятницю, 9 вересня. Однак експерти запевняють, що його вплив буде відчутно вже з четверга, 8 вересня. Як цей період вплине на всі знаки Зодіаку, до чого варто готуватися, коли все це закінчиться - читайте в нашому матеріалі УНІАН.

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Ретроградний Меркурій 2022: що це і який вплив чинить на людину

Ретроградний Меркурій - астрономічне явище, при якому виникає ілюзія руху планети Меркурія в зворотному напрямку. Астрологи кажуть, що в такий період у знаків Зодіаку всі справи йдуть шкереберть. Можуть виникати труднощі в різних сферах: проблеми зі здоров'ям, труднощі в бізнесі, звільнення з роботи, часті сварки або навіть розрив з коханою людиною, неприємності з технікою, поломка машини або навіть ДТП.

Саме тому людям важливо знати що на них може чекати. Також до періоду ретромеркурія можна і потрібно підготуватися, щоб "пом'якшити" його вплив.

Овен

Говорячи про те, як впливає ретроградний Меркурій 2022, перш за все варто сказати про самопочуття. Наприклад, у Овнів можуть бути скачки тиску, сонливість, відсутність апетиту і апатія до спілкування з оточуючими.

Телець

Тельці будуть страждати від безсоння в цей період. Саме тому краще запастися відваром ромашки і проводити вільні вечори/дні максимально нейтрально: за прочитанням книги, переглядом серіалу або візитом до своїх рідних.

Близнюки

Якщо говорити про те, що відбувається з людиною в ретроградний Меркурій, то найчастіше експерти дають тільки негативні прогнози. Однак на подив у Близнюків все буде добре. Можуть бути дрібні неприємності у вигляді сварок з батьками/дітьми або коханою людиною, проте глобально якихось змін не буде.

Рак

Ретроградний Меркурій 2022 вплине на відносини раків з їхніми близькими друзями. Можуть бути якісь конфлікти або недомовки навіть з тими, з ким ви знайомі дуже багато років.

Перше, що важливо пам'ятати - пробуйте керуватися не емоціями, а тверезим розумом. Друге - спробуйте перенести важливі розмови та вирішення проблем на дати після завершення ретромеркурія. Це допоможе уникнути стресових ситуацій.

Лев

У Левів з 9 вересня починаються справжні любовні пристрасті. Це можуть бути розставання, сцени ревнощів і навіть емоційні скачки на тлі цього. Прогнозовані і сльози, і радість, і байдужість.

Діва

Дівам варто задуматися над тим, чим вони займаються. У період з 9 вересня і по кінець місяця будуть виникати бажання піти з роботи. Саме через стрибки настрою у Дів будуть проблеми з колегами і начальством на роботі. Тому по можливості краще контролювати цей стан.

Терези

Терези планують прийняти якесь важливе рішення, проте в період з 9 вересня до 3 жовтня це робити взагалі не варто. Будь-які документи, підписані в ці терміни, приведуть до провалу і серйозних фінансових втрат. Експерти радять сприйняти цю інформацію всерйоз і не намагатися обдурити долю.

Скорпіон

Для Скорпіонів ретроградний Меркурій 2022 - це період, коли захочеться все кинути. Часом їх буде навіть переслідувати бажання переїхати в інше місто, щоб не бачити деяких людей. Але на це не варто звертати увагу. Дайте собі чітке розуміння того, що всі труднощі - це тимчасово.

Стрілець

Ретроградний Меркурій для знаків Зодіаку не пройде безслідно, але Стрільцям нема чого боятися, адже вони вже для себе все вирішили.

Єдині побоювання, які озвучують експерти на цей період - це ризики сварок з друзями або побутових негараздів типу поломки праски, чайника або мікрохвильовки.

Козеріг

Козерогам астрологи пророкують тотальне безгрошів'я в період ретроградного Меркурія 2022. Вони можуть влізти в боргову яму і втратити всі свої заощадження.

Водолій

Водоліям варто проаналізувати плани. Скоро настане відповідний час для їхньої реалізації, будьте готові. Але не варто приймати ніяких рішень до третього жовтня, інакше будь-яка ідея буде приречена на провал. Крім того варто напружитися, щоб догодити начальству. До вас буде висунуто більше вимог.

Риби

Зірки радять не приймати ніяких рішень. Навіть про покупку якихось речей. Використовуйте цей час для роздумів і закладіть фундамент серйозних майбутніх змін.

Коли закінчується ретроградний Меркурій в 2022

Планета Меркурій повернеться до звичної фази руху 2 жовтня 2022 року. У нинішньому році буде ще один подібний період. Він почнеться якраз в кінці грудня - 29 числа.

Ретроградний Меркурій 2023

Один з чотирьох циклів ретромеркурія цього року буде на стику - почнеться 29 грудня і триватиме до 18 січня 2023 року. Другий ретроградний Меркурій буде з 21 квітня по 15 травня 2023 і буде проходити в знаку Тельця, третій - з 23 серпня по 15 вересня 2023 в знаку Діви, і четвертий - з 13 грудня 2023 по 2 січня 2024 в вогняному Стрільці і земному Козерозі.

Нагадаємо, названо знаки Зодіаку, яким повня 10 вересня принесе нещастя і травми.

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