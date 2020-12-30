Шамани провели ритуал очищення / ua.depositphotos.com
Перуанські шамани спрогнозували, чи буде в наступному 2021 році епідемія коронавірусу.
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Вони провели традиційну щорічну церемонію і кажуть, що прийдешній рік буде кращим за нинішній. Дійство влаштували в перуанській столиці, місті Ліма.
Шамани звернулися до сил природи і попросили, щоб пандемія коронавірусу закінчилася якомога раніше. Також вони провели традиційні ритуали очищення над фотографіями світових політиків. Шамани вважають, що такі ритуали дозволять політикам приймати мудрі рішення.
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