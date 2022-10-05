Їм слід заздалегідь подбати про те, щоб створити собі певну фінансову подушку.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким не буде везти у фінансовому питанні в останній місяць осені. Вже з жовтня вони будуть відчувати негативний вплив на свій гаманець і в повній мірі відчують значення слова "пороблено".

Рак

У вас з'явилися заздрісники, які, схоже, відмінно справляються зі своєю місією. Їх заздрість точно не йде вам на користь. Ви відчуваєте себе менш впевнено, губитеся, на роботі втратили мотивацію. Часом ви відчуваєте справжній занепад сил і скаржитеся, що у вас немає грошей.

Відео дня

Оскільки думки матеріальні, то проблем із засобами дійсно не минути.

Лев

Ваша гордість не дає права попросити про допомогу навіть найближчих людей. Хоча в листопаді ця підтримка вам особливо знадобиться. Можуть бути обставини, через які доведеться розпрощатися з усіма запасами і влізти в нові борги.

Скорпіон

Вже з початку жовтня вас буде переслідувати думка про те, що вам щось належить зробити. Наприклад, ви можете думати про те, що вам потрібно пройти медичне обстеження, купити новий телефон або полагодити машину. Йдеться про дію, за яку доведеться дорого заплатити. Попри те, що ви її довгий час відтягуєте, зробити це все одно доведеться.

Нагадаємо, екстрасенс передбачила результат війни в Україні і дату перемоги.

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