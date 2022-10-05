Людмила Хомутовська переконана, що часткова мобілізація, оголошена в РФ, практично не змінить хід військових дій.

Відомий екстрасенс і таролог Людмила Хомутовська зробила таро-розклад по війні і її ходу найближчим часом. В інтерв'ю "Таня+" вона розповіла, що ті мобілізовані військові, які зараз йдуть воювати з боку РФ, не сильно вплинуть на хід бойових дій в цілому.

"Мобілізація нічого кардинально не змінила. Єдине, що в України буде ще більша потреба в зброї, щоб переробити це все на фарш. Сказати, що це прийдуть якісь досить серйозні військові... Я не бачу. Ми набрали обертів", - сказала Людмила.

Раніше вона прогнозувала, що буде або повне завершення війни, або закінчення її активної фази може відбутися в березні 2023 року. Зараз, як стверджує експерт, прогноз особливо не змінився.

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"Погана новина в тому, що наші ЗСУ йдуть захищати дуже втомленими. Однак кардинальних змін мобілізація в РФ не принесе", - резюмувала Людмила Хомутовська питання сценарію військових дій на території України.

Нагадаємо, астролог дав прогноз для Росії на два роки вперед. Дмитро Уранус переконаний, що в РФ буде тотальний крах і ще більша злидні.

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