Астрологи прогнозують деяким знакам Зодіаку зустріти кохання вже на цьому тижні.
Про це пише slovofraza.
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Стосунки Тельців на цьому тижні будуть протікати добре, адже вам вдалося виправити всі помилки і проблеми. Ви наблизитеся до свого партнера і будете роздумувати над вашим спільним майбутнім. Вихідні будуть чуттєвими, і ви обидва будете дуже щасливі разом. Зараз для ваших відносин чудовий час. А самотні Тельці отримають нового шанувальника - у своїх почуттях вам зізнається людина з вашої роботи. Подумайте про те, щоб почати з ним/нею нові відносини, з цього може вийти прекрасна любовна історія.
Скорпіон
Скорпіони на цьому тижні можуть поліпшити свої відносини, якщо будуть більше впізнавати свого партнера. Зараз для вас найкращий час, щоб розслабитися і отримати максимум задоволення. Головне-більше часу проводити разом і показувати справжні почуття. А самотні Скорпіони можуть переоцінювати свої сили, і пред'являти високі вимоги до партнера. Але вам допоможуть планети, тому ви досягнете свого і зустрінете ідеальну людину.
Риби
На цьому тижні Рибам не треба нехтувати своїм партнером і потрібно підходити до відносин з романтичним і позитивним настроєм. Ви віддасте пристрастям, але будете контролювати себе. Додамо, що друга половинка готує для вас приємний сюрприз. А самотнім Рибам потрібно зробити крок назустріч своїй любові. Планетарний вплив може допомогти вам познайомитися з цікавими, захопливими людьми, які змінять ваше життя.
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