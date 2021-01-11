Самотні Тельці отримають нового шанувальника - у своїх почуттях вам зізнається людина з вашої роботи.

Астрологи прогнозують деяким знакам Зодіаку зустріти кохання вже на цьому тижні.

Про це пише slovofraza.

Стосунки Тельців на цьому тижні будуть протікати добре, адже вам вдалося виправити всі помилки і проблеми. Ви наблизитеся до свого партнера і будете роздумувати над вашим спільним майбутнім. Вихідні будуть чуттєвими, і ви обидва будете дуже щасливі разом. Зараз для ваших відносин чудовий час. А самотні Тельці отримають нового шанувальника - у своїх почуттях вам зізнається людина з вашої роботи. Подумайте про те, щоб почати з ним/нею нові відносини, з цього може вийти прекрасна любовна історія.

Скорпіон

Скорпіони на цьому тижні можуть поліпшити свої відносини, якщо будуть більше впізнавати свого партнера. Зараз для вас найкращий час, щоб розслабитися і отримати максимум задоволення. Головне-більше часу проводити разом і показувати справжні почуття. А самотні Скорпіони можуть переоцінювати свої сили, і пред'являти високі вимоги до партнера. Але вам допоможуть планети, тому ви досягнете свого і зустрінете ідеальну людину.

Риби

На цьому тижні Рибам не треба нехтувати своїм партнером і потрібно підходити до відносин з романтичним і позитивним настроєм. Ви віддасте пристрастям, але будете контролювати себе. Додамо, що друга половинка готує для вас приємний сюрприз. А самотнім Рибам потрібно зробити крок назустріч своїй любові. Планетарний вплив може допомогти вам познайомитися з цікавими, захопливими людьми, які змінять ваше життя.

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Автор: УНІАН