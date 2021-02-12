Сьогодні потрібно прислухатися до своїх відчуттів.

Місячний гороскоп харчування, який допомагає скласти раціон на день, заснований на фазах місячного циклу і знаку Зодіаку, в якому перебуває супутник. З давніх-давен помічено, що в різні дні робота нашого організму відрізняється, а продукти харчування засвоюються по-різному.

Місячний гороскоп харчування 12 лютого

12 лютого - зростаючий Місяць в знаку Риб

Сьогодні не варто голодувати, дотримуватися дієти і сильно обмежувати себе. Однак переїдання теж не рекомендуються - будь-який надлишок призведе до набору ваги.

12 лютого рекомендується дотримуватися інтуїтивного харчування. Їжте ту їжу, до якої вас тягне. Зверніть увагу на свої відчуття після їди. Якщо продукт викликає приємні відчуття, значить, він вам підходить, в іншому випадку, варто відмовитися від нього. Рекомендується зменшити кількість рідини в раціоні.

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Автор: Катерина Пулатова