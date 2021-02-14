Сьогодні можна готувати овочеві страви.

Місяць - це мудрий провісник, який пророкує долю людей і дає їм поради. За фазами місяця визначають, чого варто побоюватися найближчими днями і які небезпеки загрожують людям. Робота нашого організму також сильно залежить від циклу нашого супутника. Місячний гороскоп харчування підкаже, які продукти добре засвоюються сьогодні, а від яких краще відмовитися.

Місячний гороскоп харчування 14 лютого

14 лютого - зростаючий Місяць в знаку Риб

14 лютого - нейтральний день для схуднення і дієти. А ось набрати вагу і м'язову масу сьогодні легко. Сьогодні слід харчуватися повноцінно і різноманітно, їсти тільки свіжі страви. Їжа повинна бути ситною, але не жирною.

Рекомендується вживати більше овочів - рагу, салатів, соте. Овочі не варто смажити, краще варити, запікати або готувати на пару. Сприятливо впливають на організм 14 лютого трав'яні чаї з меліси, ромашки, м'яти. Можна їсти вироби з тіста: хліб, ватрушки, запіканки, кекси. Дозволяється випити трохи вина.

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Автор: Катерина Пулатова