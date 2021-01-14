Сьогодні рекомендується вживати більше спецій.

З давніх-давен помічено, що Місяць впливає на самопочуття людини, її здоров'я і травну систему. Деякі дні місячного циклу добре підходять для схуднення і вживання певних продуктів. Фази Місяця впливають на засвоєння їжі. Місячний календар харчування від УНІАН підкаже, як скласти свій раціон відповідно до фази земного супутника.

Місячний календар харчування 14 січня

14 січня - 3-й місячний день, зростаючий Місяць в знаку Водолія.

Сьогодні несприятливий день для схуднення. Не варто сильно обмежувати себе в калоріях і витрачати багато сил на фізичні навантаження.

Їжа сьогодні повинна бути ситною, але нежирною. Рекомендується зменшити розмір порцій і вживати більше овочів. Добре засвоюється рагу, тушковані овочі, гриби, баранина. Від яловичини сьогодні краще відмовитися. Також не рекомендується вживати куряче м'ясо.

Сьогодні сприятливий день для вживання спецій і прянощів. Рекомендується додавати в їжу перець чилі, хрін, гірчицю, імбир, гвоздику і корицю. Додавання спецій сьогодні стимулює травлення і допомагає їжі не відкластися на боках.

Сьогодні варто обмежити вживання алкоголю і кави - вони погано засвоюються і можуть негативно вплинути на підшлункову.

Вам також може бути цікаво:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова