Сьогодні потрібно скоротити кількість молочних продуктів в раціоні.

Нашими предками здавна помічено, що супутник Землі Місяць має сильний вплив на земну погоду і всі живі організми. Здоров'я і самопочуття людини також сильно залежить від фази Місяця. В деякі дні краще засвоюється м'ясна і молочна їжа, а в інші організм відторгає все, крім овочів. Якщо ви плануєте схуднення або цікавитеся здоровим харчуванням, перед складанням свого раціону на день варто звірятися з місячним гороскопом дієти.

Місячний гороскоп харчування 17 січня

17 січня - зростаючий Місяць в Рибах

Під час зростаючого Місяця харчування має бути збалансованим і різноманітним, містити більше мікроелементів і вітамінів. Переїдання в ці дні не допускається, оскільки будь-який надлишок може привести до набору ваги. Однак і голодувати також не варто.

Сьогодні дуже вразливими є нирки. Людям з нирковими захворюваннями потрібно уважно стежити за своїм харчуванням і строго дотримуватися дієти. 17 січня - несприятливий день для вживання кисломолочних продуктів і дріжджів. Рекомендується виключити з раціону сметану, творог, молоко, пиво, вироби з дріжджового тіста і хліб на дріжджах. Не варто також пити газовані солодкі напої. Можна пити чай, каву, фруктові та ягідні компоти.

Схильним до повноти людям сьогодні не варто вживати борошняне і білий хліб. Для інших людей випічка, булочки і борошняні вироби дозволяються, якщо приготовлені без дріжджів. Такі продукти сьогодні добре засвоюються.

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Автор: Катерина Пулатова