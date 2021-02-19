Місяць має великий вплив на людину, її життя і самопочуття. У певні дні місячного циклу добре засвоюються деякі продукти харчування, а інші можуть нашкодити організму. Місячний календар дієти підкаже вам, яка їжа буде корисна для організму в цей день.
Місячний гороскоп харчування 19 лютого
19 лютого - зростаючий Місяць в знаку Тельця
Сьогодні сприятливий день для схуднення і дієти. Рекомендується їсти легку і просту їжу, повноцінні і поживні страви. Переїдати сьогодні дуже небезпечно, інакше можна набрати зайву вагу і отримати проблеми зі шлунком.
У цей день можна провести одноденне голодування і очищення організму. Рекомендується їсти овочеві страви, легкі супи, салати, каші, рибу, нежирне м'ясо. Не вживайте ненатуральні продукти, солодкі газовані напої, тістечка і копченості.
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