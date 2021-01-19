Сьогодні сприятливий день для вживання злаків і риби.

Місяць має значний вплив на земну погоду і все живе на планеті. Фази Місяця визначають роботу всього людського організму, в тому числі і травної системи. В деякі дні місячного циклу добре засвоюються певні продукти, а від деяких краще відмовитися. Звіртеся з місячним календарем харчування на 19 січня, щоб скласти денний раціон або план схуднення.

Місячний гороскоп харчування 19 січня

19 січня - зростаючий Місяць в Овні

Сьогодні сприятливий день для схуднення і дієти - будь-які зусилля будуть виправдані. 19 січня - хороший день для вегетаріанського раціону. Сьогодні прекрасно засвоюються овочі в будь-якому вигляді, а також злаки, легка їжа. Добре сприймаються організмом цільнозернова випічка, крупи, чорний хліб.

Для не вегетаріанців підійде риба і морепродукти. Від м'яса сьогодні краще відмовитися. Рекомендується стежити за якістю їжі і терміном придатності - сьогодні існує ризик харчового отруєння. 19 січня не рекомендується вживати алкоголь і сигарети в будь-якій кількості.

Харчування в зростаючий Місяць має бути різноманітним і поживним. Не допускаються переїдання, оскільки будь-який надлишок може привести до набору ваги.

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Автор: Катерина Пулатова