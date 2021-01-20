Зміна фаз Місяця має великий вплив на погоду і на все живе на Землі. Наш організм також схильний до місячного впливу. У різні дні циклу змінюється структура волосся, якість сну і робота органів травлення. В деякі дні місячного циклу добре засвоюються одні продукти, а від інших краще відмовитися. Гороскоп харчування за місячним календарем підкаже, як найкраще харчуватися сьогодні, щоб не набрати зайву вагу.
Місячний календар харчування 20 січня
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Сьогодні слушний день для голодування і розвантажувальних днів. Їжа повинна бути простою і легкою. Переїдання в цей день небезпечне розладом травлення і набором зайвої ваги. Рекомендується виключити з раціону калорійні і жирні страви, а також спеції, тістечка, ненатуральні напої. У цей день краще відмовитися від грибів, м'яса і довгих овочів.
20 січня добре засвоюються каші і крупи, особливо перлова і ячна. Також рекомендується їсти рибу, фрукти і невеликі овочі, пити компоти, узвар, трав'яний чай. Корисними також будуть варені яйця, овочеві супи, йогурт.
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