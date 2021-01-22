Сьогодні не рекомендується їсти солоні продукти.

Місяць - це не просто супутник Землі, але також мудрий провісник. Наші предки зверталися до супутника, щоб дізнатися свою долю і найближче майбутнє. Існує безліч гороскопів, заснованих на зміні фаз Місяця. Один з них – місячний гороскоп харчування, який допоможе вам скласти раціон на сьогоднішній день.

Місячний календар харчування 22 січня

22 січня - зростаючий Місяць у Тельці

Сьогодні несприятливий день для вживання солоної їжі. Рекомендується виключити з раціону будь-які продукти з високим вмістом солі, а також ковбаси, плавлений сир і сулугуні, сало. Також варто відмовитися від бобових продуктів, гороху.

Кращими продуктами сьогодні будуть овочі та фрукти в будь-якому вигляді, гриби, легкі бульйони і супи. Не варто переїдати сьогодні - краще вийти з-за столу злегка голодним. Добре засвоюється гречка, соки, салати, молочні продукти.

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Автор: Катерина Пулатова