Сьогодні можна їсти морські продукти.

Місячний гороскоп харчування підкаже вам, який раціон слід скласти на сьогодні і від яких продуктів краще відмовитися. Рекомендації гороскопу засновані на фазах місячного циклу, оскільки засвоюваність продуктів залежить від нашого супутника.

Місячний гороскоп харчування 23 лютого

23 лютого - зростаючий Місяць у знаку Рака

Харчування сьогодні має бути повноцінним і різноманітним. Голодувати не варто, однак і переїдання також заборонені. Сьогодні рекомендується вживати більше морських продуктів: водоростей, мідій, креветок і кальмарів, морської риби і морської солі.

Також можна їсти хліб, особливо домашньої випічки. Добре засвоюються крупи, каші на молоці. Незамінними залишаються овочі та фрукти. З продуктів тваринного походження дозволені варені яйця, курка і телятина, а також паштет.

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Автор: Катерина Пулатова