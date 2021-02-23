Місячний гороскоп харчування підкаже вам, який раціон слід скласти на сьогодні і від яких продуктів краще відмовитися. Рекомендації гороскопу засновані на фазах місячного циклу, оскільки засвоюваність продуктів залежить від нашого супутника.
Місячний гороскоп харчування 23 лютого
23 лютого - зростаючий Місяць у знаку Рака
Харчування сьогодні має бути повноцінним і різноманітним. Голодувати не варто, однак і переїдання також заборонені. Сьогодні рекомендується вживати більше морських продуктів: водоростей, мідій, креветок і кальмарів, морської риби і морської солі.
Також можна їсти хліб, особливо домашньої випічки. Добре засвоюються крупи, каші на молоці. Незамінними залишаються овочі та фрукти. З продуктів тваринного походження дозволені варені яйця, курка і телятина, а також паштет.
Вам також може бути цікаво:
- Місячний календар на березень: кращі і несприятливі дні першого місяця весни
- Названі знаки зодіаку, жінки яких ніколи не ревнують
- Астрологи назвали знаки зодіаку, яким небезпечно переходити дорогу
- Астролог склав гороскоп на тиждень 22-28 лютого
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram