Наші предки давно помітили, що під час різних фаз Місяця змінюється робота людського організму. Деякі продукти починають засвоюватися набагато краще, а інші погано сприймаються організмом. Щоб харчування завжди приносило вам лише користь, складайте свій денний раціон відповідно до місячного календаря.
Місячний гороскоп харчування 24 лютого
24 лютого - зростаючий Місяць у знаку Лева
Сьогодні сприятливий день для схуднення і дієти, очищення організму, накопичення енергії. Їжа повинна бути поживною і повноцінною. Допускаються тільки свіжоприготовані страви - ніякої вчорашньої їжі і напівфабрикатів. Не можна переїдати, інакше можна легко набрати зайву вагу.
Дуже добре засвоюється мигдаль, особливо смажений. Також можна їсти мед, молочні продукти, сири, солону їжу і цитруси. Бажано відмовитися від гіркого і солодкого, цукерок, шоколаду.
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