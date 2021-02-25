Сьогодні добре засвоюється гаряча їжа і каші.

Місячний календар харчування дає рекомендації по харчуванню і складанню раціону на кожен день. В деякі дні місячного циклу певні продукти засвоюються краще або гірше, ніж зазвичай. Також в різні фази Місяця змінюється робота органів травлення і схильність до набору ваги.

Місячний гороскоп харчування 25 лютого

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Сьогодні не рекомендується переїдати, оскільки можна легко набрати зайву вагу. Важливо дбайливо ставитися до свого організму і не змушувати себе їсти те, чого не хочеться. Не рекомендується їсти яблука, капусту, часник, яйця і довгі овочі. Також не варто пити каву, алкоголь і енергетичні напої.

Головний продукт цього дня - калина в будь-якому вигляді. Також корисно їсти будь-які свіжі або заморожені ягоди, домашнє варення, червоний перець, кропиву, італійські спеції. Добре засвоюються гострі, гарячі страви, пісна їжа, каші і крупи, трав'яні чаї та овочеві соки. Можна їсти горох, бобові та горіхи.

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Автор: Катерина Пулатова