Головний продукт цього дня - ягоди в будь-якому вигляді.

Місяць не тільки визначає погоду на Землі, але і впливає на життя і здоров'я кожного з нас. Багато людей помічають, що в залежності від фази Місяця можна легко набрати зайву вагу або схуднути, а деякі звичайні продукти гірше засвоюються в певні дні місячного циклу.

Місячний гороскоп харчування 26 лютого

26 лютого - зростаючий Місяць у знаку Лева

Сьогодні сприятливий день для дієти і схуднення. Тренування і скидання ваги пройдуть ефективно. Переїдати сьогодні заборонено - будь-який надлишок призведе до набору ваги. Їжа повинна бути повноцінною і різноманітною.

Головний продукт сьогоднішнього дня - ягоди в будь-якому вигляді. Можна їсти джем, варення, компот, кисіль і випічку з ягодами. Також можна їсти каші, крупи, бульйони, нежирне м'ясо, оливкову олію, горіхи. Рекомендується відмовитися від картоплі, капусти і яєць.

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Автор: Катерина Пулатова