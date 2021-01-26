Місяць впливає на життя всіх істот на Землі. Людина також схильна до його впливу. Існує безліч місячних гороскопів, які пророкують долю або сприятливі дні для стрижки. Харчування і щоденний раціон також рекомендується планувати за місячним календарем, адже зміна фаз нашого супутника впливає на засвоєння продуктів і роботу органів травлення.
Місячний гороскоп харчування 26 січня
26 січня - зростаючий Місяць в знаку Рака
Сьогодні сприятливий день для схуднення і дієти, а також кулінарних експериментів. Погано засвоюються яблука, капуста, часник і яйця - від цих продуктів варто відмовитися. Не рекомендується сьогодні вживати алкоголь і каву.
26 січня добре сприймається гостра і гаряча їжа, а також овочі, каші, бобові, трав'яні чаї, ячмінь. Можна їсти страви китайської та японської кухні - корисними будуть локшина, боби натто, тофу, соєвий соус. Для поліпшення пам'яті і поліпшення самопочуття рекомендується пити трав'яні чаї і вживати калину в будь-якому вигляді. Людям, які худнуть, не можна переїдати і їсти хліб.
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