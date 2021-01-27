Сьогодні рекомендується приправляти їжу куркумою.

Відомо, що наш супутник не тільки визначає долю людини, але і впливає на його здоров'я. У різні дні місячного циклу одні продукти добре засвоюються, а інші приносять лише шкоду. Місячний гороскоп харчування підкаже, як скласти раціон на сьогодні і чи варто зайнятися схудненням.

Місячний гороскоп харчування 27 січня

27 січня - зростаючий місяць в Раку

Харчування сьогодні має бути різноманітним і повноцінним. Рекомендується з'їдати страву відразу після приготування. Не допускаються переїдання, оскільки будь-який надлишок перетворюється в зайву вагу. Сьогодні сприятливий день для схуднення і дієти - всі зусилля не будуть марними.

Сьогодні не варто вживати м'ясо, гриби і бобові. Найкраще засвоюються овочі, каші, йогурт, легкі супи. У цю ніч відбувається оновлення крові, тому дуже корисними будуть будь-які страви з додаванням куркуми. Сприятливо їсти цільнозерновий хліб, хлібці, яблука і груші, вишню, мед.

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Автор: Катерина Пулатова