З давніх-давен місяць підказував людям їх долю, давав поради і направляв на правильний шлях. Місяць має сильний вплив на людину і її здоров'я. Від зміни фаз нашого супутника також залежить робота органів травлення. Тому перед складанням раціону харчування на сьогодні звіртеся з місячним календарем дієти.
Місячний гороскоп харчування 3 лютого
3 лютого - спадний Місяць в знаку Терезів
Сьогоднішній день не підходить для схуднення і дієти. Ваші зусилля по схудненню навряд чи будуть ефективними. Сьогодні можна їсти більше, ніж зазвичай, і не поправлятися, оскільки спадний Місяць сам виводить всі надлишки.
3 лютого небажано голодувати, постити, очищати організм. Добре засвоюються страви індійської кухні, а також спеції каррі і куркума. Сприятливо їсти рис, коржі, курку в кисло-солодкому соусі, кінзу. Також можна сміливо їсти солодке - сьогодні воно вам не зашкодить.
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