Сьогодні хороший день для очищення і голодування.

Наш супутник має великий вплив на Землю і процеси на планеті. Погода, поведінка тварин і доля людини залежать від зміни фаз Місяця. Існує безліч місячних календарів, які підказують людям сприятливі дні для стрижки, роботи в саду або відвідування лікаря. Харчування і складання раціону також можна планувати за місячним гороскопом, адже від зміни фаз супутника залежить засвоюваність продуктів.

Місячний гороскоп харчування 6 лютого

6 лютого - спадний Місяць в знаку Стрільця

Під час спадного Місяця проходить оновлення і очищення організму, виведення всього зайвого і розслаблення. В цей час можна їсти більше, ніж в інші фази, і при цьому не поправлятися. Однак переїдати сьогодні не рекомендується. 6 лютого - хороший день для дієти і одноденного голодування.

Сьогодні небажано пити багато рідини, їсти важку і грубу їжу, калорійні страви. Слід виключити жирне м'ясо, смажену їжу, гриби. Можна їсти молочні та кисломолочні продукти, творог, а також вироби з тіста без масла. Добре засвоюються страви, в яких поєднуються творог і тісто, наприклад, ватрушки або вареники з сиром.

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Автор: Катерина Пулатова