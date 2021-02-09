Сьогодні рекомендується їсти більше зелені.

Наші предки давно помітили, що в одні дні місячного циклу деякі продукти харчування засвоюються краще, ніж зазвичай, а інші перетравлюються гірше. Місячний гороскоп харчування допоможе вам скласти денний раціон і підкаже, які продукти варто виключити сьогодні.

Місячний гороскоп харчування 9 лютого

9 лютого - спадний Місяць в знаку Козерога

Сьогодні сприятливий день для очищення організму, дієти і розвантаження. Не рекомендується переїдати, їсти важку їжу, солону і жирну їжу. У будь-які страви рекомендується додавати свіжу зелень, приправу, спеції. Корисними будуть кінза, петрушка, базилік, куркума, рукола.

Добре засвоюються горіхи, фрукти і овочі, соки, яйця. Рекомендується обмежити м'ясні продукти, солону рибу, зерновий хліб, плавлений сир.

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Автор: Катерина Пулатова