Що являє собою лютневий новий Місяць та як найкраще провести цей день, розповість УНІАН.

За декілька днів, а саме – 11 лютого, настане новий Місяць. Проходитиме молодик у зодіакальному сузір’ї Водолія.

Читайте такожМісячний календар на лютий 2021: вдалі та невдалі дні цього місяцяМолодик (або новий Місяць, іноді новомісяччя) – фаза Місяця, коли нічне світило, Сонце та Земля перебувають приблизно на одній прямій. При цьому Місяць розташовується посередині між ними.

У період молодика Місяця зовсім не видно на небі, адже поверхня нічного світила сама собою не світиться – вона лише відбиває сонячне світло, немов величезне дзеркало. А в момент молодика Місяць "показує" нам свій темний бік, який не освітлюється Сонцем.

Новий Місяць чинить певний вплив на всі живі організми, в тому числі й на людину. Загалом він може впливати на людський організм упродовж декількох днів. Так, у цей період людина почувається пригніченою, виснаженою, часто спостерігаються головні болі, різкі зміни настрою, стреси та депресія.

Молодик у лютому 2021: коли, дата

Новий Місяць настане 11.02.2021 о 21:06. Це 30-й місячний день у місячному календарі. Місяць перебуватиме у знаку Зодіаку Водолій. Відсоток освітленості Місяця становитиме 0%. Схід Місяця о 07:36, а захід о 16:30.

Особливість лютневого молодика

Місяць у Водолії жадає емоційної свободи, тому цими днями багатьох людей можуть збентежити дивні й нехарактерні емоції, які будуть нахлинати. Звичайною буде часта зміна настрою.

У момент лютневого нового Місяця захочеться змінити звички, зруйнувати стереотипи. У дні Водолія для людини існує можливість повністю реалізуватися. Під цим знаком можна братися за будь-яку цікаву справу.

Що можна робити у молодик 11 лютого

Особливо чутливим людям під час цього молодика потрібно частіше бути в компанії, у колективі. Це допоможе зрозуміти свої почуття і звільнитися від таких негативних емоцій, як страх, гнів, ревнощі.

У дні Водолія для людини існує можливість повністю реалізуватися. Під цим зодіакальним знаком можна займатися будь-якою цікавою справою.

Цей час ідеально підходить для будь-якої розумової і творчої діяльності. Корисно зайнятися самоосвітою й здобуттям нових знань. Добре йтимуть справи з нерухомістю, громадською та політичної діяльністю. Сприятливий період для справ, пов'язаних із грошима, майном, торгівлею.

Що не можна робити у молодик 11 лютого

Не варто у молодик будувати плани, краще дочекатися наступного місячного місяця. Будь-які починання і нові проекти слід перенести на більш сприятливий для цього час, оскільки все розпочате у новий Місяць не отримає належного заряду.

Читайте такожАстрологи назвали трьох головних щасливчиків лютогоПід час молодика треба бути акуратними з усім, що вимагає емоцій, уваги і концентрації. Новий Місяць – не надто вдалий час для спілкування з вищим керівництвом, державними органами і представниками владних структур.

Якщо є потяг до спілкування, то краще провести час з близькими родичами або старими партнерами, здатними дати правильну пораду й надати моральну підтримку.

Молодик у лютому: що чекає на знаки Зодіаку 11 лютого

Овен: гороскоп на 11 лютого 2021 року

Вдалий день для навчання або творчості. Висока ймовірність отримати гарну звістку, що просуне вас шляхом до наміченої мети. Зірки застерігають від кваплення подій та ризикованих дій. Краще повільніше, але впевненіше прямувати до мети.

Телець: гороскоп на 11 лютого 2021 року

День початку творчого підйому Тельців. У професійній діяльності можливий несподіваний прорив, а ваші ділові якості відзначить й оцінить начальство. Сміливо реалізовуйте ідеї та плани.

Близнюки: гороскоп на 11 лютого 2021 року

Сприятливий день для торгових угод і ризикованих справ. Водночас розраховуйте на допомогу друзів – це збільшить ймовірність успіху. У другій половині дня позитивні тенденції підуть на спад. Тільки тактовність і дипломатія допоможуть вам опанувати ситуацію.

Читайте такожЗначення імені Євгенія: характер, доля, сумісність з іншими іменамиРак: гороскоп на 11 лютого 2021 року

День творчого підйому. Також він обіцяє бути насиченим цікавими подіями в особистому житті. Ваша праця несподівано принесе хороший результат. Загалом цього дня у вас буде прекрасне самопочуття та висока працездатність.

Лев: гороскоп на 11 лютого 2021 року

День обіцяє бути вдалим для студентів і викладачів. Можлива хороша звістка, заохочення начальства, прогрес на шляху до поставленої мети. Чудовий день для спілкування з друзями, сімейних зв’язків, сексуальних контактів.

Діва: гороскоп на 11 лютого 2021 року

Добре йтимуть справи у Дів, що займаються комерцією і бізнесом. Успіх можливий навіть у ризикованих операціях. Не виключений несподіваний прорив у професійній діяльності. Присвятіть час спілкуванню з друзями і членами родини.

Терези: гороскоп на 11 лютого 2021 року

Сприятливий день для творчої діяльності, обміну інформацією та досвідом роботи. Не виключені цікаві події в особистому житті. Цього дня ви можете розраховувати на допомогу близьких людей.

Скорпіон: гороскоп на 11 лютого 2021 року

Це – день змін і підвищеної активності. Зірки попереджають про можливі втрати і збитки. Сміливі рішення можна буде здійснити, але бажаного результату вони не дадуть. Тому варто дослухатися порад старших, можливо, тоді вдасться уникнути помилок.

Читайте такожЗначення імені Ілля: характер, доля, сумісність з іншими іменамиСтрілець: гороскоп на 11 лютого 2021 року

Будьте готові до цікавих подій або несподіваних змін в особистому житті. Зростає ваша особиста чарівність та шарм. Постарайтеся порозумітися з партнером у питаннях розуміння життя. Можливі зустрічі зі старими знайомими.

Козоріг: гороскоп на 11 лютого 2021 року

Хороший день для Козерогів, що займаються комерцією і бізнесом. Висока ймовірність отримати приємну звістку або привабливу пропозицію про участь у спільному проекті. Однак не слід поспішати дати згоду – краще ретельно все обміркуйте.

Водолій: гороскоп на 11 лютого 2021 року

На вас очікує активний трудовий день. Ймовірно, що певні прорахунки або помилки змусять вас зануритися з головою в роботу. Можлива підтримка й розуміння з боку людей, яких ви не вважали своїми союзниками.

Риби: гороскоп на 11 лютого 2021 року

Вірогідні непередбачені витрати, крадіжки або навіть пограбування. Постарайтеся бути уважнішими, попри можливу втоми від щоденних турбот. Покращити ваш настрій може візит друзів або подарунок близької людини.

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Автор: УНІАН