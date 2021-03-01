У народі цей день називають Ярилин день, Ярило, Марем'яна-Кікімора.

Сьогодні церква шанує пам'ять праведної Марем'яні, яка разом з іншими апостолами проповідувала Євангеліє. Після її проповіді багато людей відмовлялися від язичництва і приймали християнську віру. За це її ув'язнили в темницю, але жителі міста звільнили її.

У цей день в середньовічній Русі зустрічали Новий Рік. У наших предків до XIX століття збереглася традиція не працювати 1 березня. У народі цей день також називають Днем Кікімори. Вона здійснює дрібні неприємності і іноді виходить зі свого житла, передчуваючи небезпеку.

Читайте такожМісячний календар стрижок на березень 2021 року: вдалі і невдалі дні для нової зачіскиУ середньовічній Русі 1 березня називали днем Ярили - бога Сонця. У цей день вагітні жінки виходили на вулицю погрітися під сонцем, щоб дитина народилася міцною і здоровою. Повитухи топили полуденний сніг і милися ним, щоб прийняти дитину чистими руками. Якщо вночі випадав сніг, матері відправляли синів чистити дорогу, щоб заманити щастя в будинок.

1 березня виганяли худобу на пасовище на Ярилину росу і пасли, поки роса не спаде. А селяни каталися в росі по полях, щоб знайти здоров'я. Знахарі читали замовляння для людей від самогубства, оскільки в цей день наклав на себе руки апостол Юда - зрадник Ісуса.

Погодні прикмети 1 березня

Який перший день березня - такий і вся весна буде.

Хмари високо і швидко пливуть - до гарної погоди.

Ворони голосно каркають - до холодів.

Якщо в перший день весни настав паводок, значить, навесні буде багато гризунів і шкідників.

Туманний ранок - до поганої погоди влітку.

Снігопад в цей день обіцяє хорошу риболовлю.

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Автор: Катерина Пулатова