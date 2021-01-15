Сьогоднішній день відомий в народі як Сильвестрів день, куряче свято, Серафим.

Сьогодні Православна Церква вшановує пам'ять Римського єпископа Сильвестра I, який зарахований до лику святих. Він народився в Римі в християнській родині. У 284 прийняв сан священника. За часів гонінь на християн Сильвестр піддавався репресіям.

Сьогодні також вшановується пам'ять Серафима Саровського, подвижника Російської церкви, який був зарахований до святих з ініціативи Миколи II. Він народився в 1754 і мріяв стати ченцем. З 24 років він жив у монастирі і побудував собі окрему кімнату в лісі. Він на самоті жив у монастирі і молився Богу, а в старості почав приймати людей, давати їм поради і зцілювати їх. Серафиму моляться при хворобах ніг і суглобів

У народі Сильвестрів день називали курячим святом. Існувало повір'я, що сьогодні семирічний чорний півень відкладає яйце в гної, а 4 червня з яйця з'являється на світ цар змій Василіск.

У цей день селяни прибирали в курниках і робили гнізда для курей з соломи. Для захисту курника в ньому вішали талісман - чорний камінь розміром з качине яйце, підвішений на нитці. Дітям дарували талісмани на щастя - півників з глини.

Вважалося, що в цей день на землю явилося 12 сестер-лихоманок - дочок царя Ірода, які мучать людей і насилають на них хвороби. Вони не можуть зайти в будинок і відкрити двері.

Жінки в цей день ворожили на цибулі. 12 цибулин посипали сіллю і залишали на ніч на столі. Вранці їх розглядали. Скільки цибулин були мокрі - стільки в році буде дощових місяців.

15 січня не рекомендується готувати і їсти страви з птиці, особливо з курки - так можна відлякати щастя. Багато прикмет сьогоднішнього дня пов'язані з птахами.

Погодні прикмети 15 Січня

Сороки літають біля будинків - до хуртовини.

Півні рано співають - до відлиги.

Кури рано спати лягають - скоро холоднеча.

Домашня птиця копошиться в снігу - до потепління.

Якщо ввечері небо затягнуло хмарами - погода зміниться.

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Автор: Катерина Пулатова