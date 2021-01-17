17 січня в народі відомий як Феоктистів день, Зосима, Зосима-бджільник.

Сьогодні Православна церква вшановує пам'ять преподобного Феоктиста - настоятеля монастиря в місті Кукумі в Сицилії (Італія). У його монастирі жили грецькі ченці, які втекли від переслідувань іконоборців. Помер преподобний у 800 році.

Також церква вшановує пам'ять преподобномученика Зосима, пустинника Кілікійського. У народі цей день став асоціюватися з іншим святим на ім'я Зосим - Зосимою Соловецьким, який вважається покровителем бджолярів.

Сьогодні Зосиму моляться про гарний врожай меду. На стіл ставлять мед і бджолині стільники, щоб задобрити святого. Також готують інші медові ласощі - пряники, іриски тощо.

Дівчата в цей день ворожать на судженого і долю. Для цього загадували бажання і дивилися на небо. Якщо ківш Великої Ведмедиці знаходиться праворуч, то бажання збудеться. Дівчині побачити праворуч Чумацький шлях - до заміжжя.

Вважається, що сьогодні нечиста сила повертається у свої володіння після новорічних свят (за старим стилем сьогодні відзначають 4 січня). Знахарі варили будяк з ладаном для вигнання чортів. Будяк наділяли цілющою силою, ним лікували недуги і пристріти.

Також у селах існувала традиція вигнання біса. Один з селян вбирався в чорта, надягаючи вивернуту назовні шубу. Місцеві жителі інсценували сцену його вигнання. У селі запалювали велике багаття, яке намагалися перестрибнути - вважалося, що це дарує здоров'я.

У Феоктистів день благословляли людей, які відправляються в далеку дорогу. У комір людині зашивали квітку будяка, щоб нечиста сила не звела зі шляху і не наклала пристріт.

Погодні прикмети 17 січня

Якщо на гілках дерев багато снігу - буде плідний рік для бджолярів.

Чисте небо з повним місяцем - до сильних весняних повеней.

Якщо вдень багато снігу випало - влітку бджоли будуть пишно роїтися.

Почути крик лисиці - до непогожої погоди.

Якщо небо безхмарне - будуть затяжні морози.

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Автор: Катерина Пулатова