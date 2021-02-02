Сьогоднішній день в народі називають Євфимій Великий, Єфимів день, Єфим, Єфимій зимовий, Єфимій заметільний, Єфим – обломи тин.

Сьогодні Православна Церква вшановує пам'ять преподобного Євфимія Великого. Святий народився в християнській родині у Вірменії. Здобув освіту в монастирі. У тридцятирічному віці він усамітнився в монастирі в Палестині, де встановив дуже суворий статут. Його відвідували багато людей, яких він втішав і лікував від хвороб. Він помер мирною смертю у віці 97 років.

Прикмети 2 лютого пророкують погоду на Масляну. Слов'яни готувалися зустрічати лютий, який називався "сніжень". Цей день завжди був дуже сніжним і вітряним. 2 лютого відбувалося багато весіль, адже наближається Великий піст, коли заборонені вінчання і веселощі.

Вважалося, що дитина, яка народилася 2 лютого, не доживе до старості. Щоб продовжити вік хлопчикові або дівчинці, повитухи при пологах відрізали пуповину і відносили в ліс. Пуповину клали в дупло дерева і говорили: «Птах тут гніздо зів'є, а раб Божий (ім'я немовляти) сто років проживе».

2 лютого не можна підіймати з землі гроші і монети - інакше будете 3 роки в злиднях жити. Хто після заходу буде співати, той скоро буде плакати.

Погодні прикмети 2 лютого

Якщо кішка підлогу шкребе - буде заметіль.

Яка погода сьогодні - такою буде вся Масляна.

Сонячний день - до теплої весни, похмуро - до затяжних хуртовин, вітряно - до дощового року.

Заметіль сьогодні віщує заметіль на Масляну.

Якщо сьогодні почалася хуртовина, то триватиме вона весь тиждень.

Сонце опівдні показалося - до ранньої весни.

Втратити рукавиці або рукавички в цей день обіцяє бідність, а поранити руку означає хвороба близької людини.

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Автор: Катерина Пулатова