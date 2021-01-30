30 січня православна церква шанує пам'ять Антонія Великого - засновника монастиря відлюдників. Він народився в багатій християнській родині і виховувався в благочесті. Він вважається батьком ченців і відлюдників, а також талановитим цілителем.
У народі цей день називали Антоном Перезимником. Селяни переглядали запаси корму для худоби і рахували, чи вистачить їх до Юр'єва дня 6 травня. Святому Антонію молилися про безпеку худоби і хороше отелення корів. Для худоби святили сіно і давали тваринам.
Жінкам сьогодні не можна прясти і в'язати, а також готувати сочевицю і боби, щоб не залучити чуму в будинок. Сьогодні пекли обрядову випічку в печі - архангельські колобки з ячмінного борошна. З булки відривали по шматочку і роздавали всім рідним на здоров'я.
Прикмети погоди 30 січня
- Ясний і безвітряний день сьогодні обіцяє морози.
- Якщо ніч хмарна - буде хороший урожай зернових.
- Сонце показалося тільки до полудня - буде рання весна.
- Якщо в першу половину дня йде сніг - весна буде пізньою.
- Потепління сьогодні - до ранньої весни і врожаю риби, а також до морозу найближчими днями.
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