Сьогоднішній день в народі називають Антон Перезимник або Антоніна Перезимня.

30 січня православна церква шанує пам'ять Антонія Великого - засновника монастиря відлюдників. Він народився в багатій християнській родині і виховувався в благочесті. Він вважається батьком ченців і відлюдників, а також талановитим цілителем.

У народі цей день називали Антоном Перезимником. Селяни переглядали запаси корму для худоби і рахували, чи вистачить їх до Юр'єва дня 6 травня. Святому Антонію молилися про безпеку худоби і хороше отелення корів. Для худоби святили сіно і давали тваринам.

Жінкам сьогодні не можна прясти і в'язати, а також готувати сочевицю і боби, щоб не залучити чуму в будинок. Сьогодні пекли обрядову випічку в печі - архангельські колобки з ячмінного борошна. З булки відривали по шматочку і роздавали всім рідним на здоров'я.

Прикмети погоди 30 січня

Ясний і безвітряний день сьогодні обіцяє морози.

Якщо ніч хмарна - буде хороший урожай зернових.

Сонце показалося тільки до полудня - буде рання весна.

Якщо в першу половину дня йде сніг - весна буде пізньою.

Потепління сьогодні - до ранньої весни і врожаю риби, а також до морозу найближчими днями.

Вам також може бути цікаво:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова