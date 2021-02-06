Цей день в народі називали Ксенія, Аксинін день, Ксенія (Аксинія)-півзимниця, Аксинія-півхлібниця, півзимниця.

Сьогодні православна церква шанує блаженну Ксенію Петербурзьку і преподобну Ксенію Римляниню. Обидві дівчини вели праведне життя, працювали в жіночому монастирі, допомагали знедоленим і бідним, наставляли грішних.

День Аксінії називали переломом зими. Вважалося, що попереду стільки ж зимових днів, скільки вже пройшло. Також зерно вже пролежало половину терміну і половина припасів вже закінчилася - тому день називають напівхлібницею.

Сьогодні проводили ворожіння на ціни на хліб. Увечері 5 лютого на вагах зважували хліб, а сьогодні з ранку вагу перевіряли знову. Якщо хліб зменшився або став важче за ніч, то і ціна відповідно впаде або виросте. А якщо вага залишилася такою ж, то і ціни не зміняться.

Вважалося, що хто з домочадців сьогодні перший вечеряти сяде, то першим в сім'ї помре. Тому першими за стіл сідали люди похилого віку. На Аксінію існує безліч заборон. Сьогодні не можна ставити квас і брагу, розповідати свій сон іншим. Не можна стригти нігті на ногах - інакше будуть судоми. Також не можна зав'язувати будь-які вузли, щоб не накликати похорон. Щоб не захворіти, не можна перестилати ліжко.

Погодні прикмети 6 лютого

Яка Аксінія буде, така і весна.

Якщо сьогодні вирує хуртовина, то до нового врожаю всі запаси витратяться.

Блакитне небо і білі хмари віщують гарну погоду найближчими днями.

Заметіль і снігопад сьогодні до пізньої весни.

Безвітряна погода обіцяє, що друга половина липня буде спекотною і сухою.

Якщо хмари рідкісні і високі, то скоро відлига.

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Автор: Катерина Пулатова