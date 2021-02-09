9 лютого в народі називають Златоустів вогонь або Златоустів день.

Православна церква 9 лютого вшановує пам'ять святителя Іоанна Златоуста (347-407). Він вивчився на адвоката, але мирське життя йому набридло і він став відлюдником в пустелі. Потім він став церковним служителем і прославився яскравими викривальними промовами, а також збіркою творів "Бесіди".

Сьогодні в печі запалювали "златоустів вогонь", при якому всі поліна одночасно займалися золотистим полум'ям. Такий вогонь символізував благополуччя і достаток в сім'ї. Для цього дня заздалегідь сушили дрова і щипали лучину. Також в цей день заготовляли колоди і лучину на решту зими. Лучину робили з берези і довго висушували.

Іоанну Златоусту молилися про ясність розуму, зняття зубного болю, читали змови на слухняність дитини. У Златоустів день не можна мити голову - вважається, що тоді вона стане дуже вразливою для пристріту і псування. Не можна дарувати і отримувати подарунки - можна подарувати або отримати пристріт.

Погодні прикмети 9 лютого

Якщо місяць вночі білого кольору - буде холод, а якщо червоний - до сильного вітру.

Запотівання скла сьогодні віщує потепління.

Якщо після хуртовини на снігових заметах закруглені гребені, то буде хороший урожай.

Хмари пливуть проти вітру - до снігопаду.

Вам також може бути цікаво:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова