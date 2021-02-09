Православна церква 9 лютого вшановує пам'ять святителя Іоанна Златоуста (347-407). Він вивчився на адвоката, але мирське життя йому набридло і він став відлюдником в пустелі. Потім він став церковним служителем і прославився яскравими викривальними промовами, а також збіркою творів "Бесіди".
Сьогодні в печі запалювали "златоустів вогонь", при якому всі поліна одночасно займалися золотистим полум'ям. Такий вогонь символізував благополуччя і достаток в сім'ї. Для цього дня заздалегідь сушили дрова і щипали лучину. Також в цей день заготовляли колоди і лучину на решту зими. Лучину робили з берези і довго висушували.
Іоанну Златоусту молилися про ясність розуму, зняття зубного болю, читали змови на слухняність дитини. У Златоустів день не можна мити голову - вважається, що тоді вона стане дуже вразливою для пристріту і псування. Не можна дарувати і отримувати подарунки - можна подарувати або отримати пристріт.
Погодні прикмети 9 лютого
- Якщо місяць вночі білого кольору - буде холод, а якщо червоний - до сильного вітру.
- Запотівання скла сьогодні віщує потепління.
- Якщо після хуртовини на снігових заметах закруглені гребені, то буде хороший урожай.
- Хмари пливуть проти вітру - до снігопаду.
Вам також може бути цікаво:
- Місячний календар стрижок на лютий 2021: сприятливі дні для стрижки та фарбування волосся
- Прогноз карт таро на лютий 2021 року для всіх знаків-яку долю обіцяють карти
- Гороскоп здоров'я на тиждень з 8 по 14 лютого - Ракам потрібно частіше рухатися, а Козерогам більше спати
- Місячний гороскоп дієти 9 лютого: що можна і не можна їсти сьогодні
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram