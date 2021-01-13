У кожного знака Зодіаку буде свій щасливий час.

Астрологи пророкують, що 2021 рік Білого Металевого Бика надасть знакам зодіаку масу дивовижних можливостей.

Про це пише slovofraza.

Овен

Овну потрібно налаштуватися на квітень, коли пробудиться неймовірний енергетичний запас і сильне прагнення домогтися успіху. Саме в цей період ви зумієте отримати роботи мрії або ж відкриєте власний бізнес.

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Гороскоп говорить, що знаку Зодіаку Телець слід орієнтуватися на липень. Ви можете поліпшити обстановку на професійному терені, а також провести відпустку в сімейному колі.

Близнюки

Серпень-ідеальний місяць для Близнюків. Саме в кінці літа доля готує зодіакальному представнику зустріч з спорідненою душею, яка кардинально змінить ваше життя.

Рак

Для раку буквально весь 2021 рік виявиться неймовірно успішним і сприятливим. Але найбільш вдалими стануть липень і вересень. Ці місяці просякнуті новими знайомствами і захоплюючими подорожами.

Лев

Для знака зодіаку Лев астрологічний прогноз приготує дивовижні події в червні. Вам пощастить відвідати нову країну, де заведете знайомства серед найцікавіших людей. Велика ймовірність закохатися в іноземця / іноземку.

Діва

Найбільш щасливим по астропрогнозу для Діви стане вересень. Ви можете розраховувати на успіхи в професійному плані і в фінансових питаннях.

Терези

Знаку Зодіаку Терези гороскоп рекомендує звернути увагу на серпень. B цей час можна взяти відпустку і реалізувати найбільш заповітні бажання. Вже навесні починайте відкладати гроші, щоб в задоволення втілити задумку.

Скорпіон

Фортуна буде висвітлювати шлях Скорпіона в травні. По суті, це неймовірно сприятливий місяць, коли вийде втілити в життя все, за що ви візьметеся. Зможете не тільки просунутися по роботі, але і знайти додаткові джерела доходів.

Стрілець

Стрільцям потрібно поквапитися і використовувати початок року максимально активно, адже саме січень вважається найвдалішим місяцем Зодіаку в 2021 році. Зірки на вашому боці і надихають на нові неймовірні звершення.

Козеріг

Лютий подарує масу яскравих вражень і нових перемог знаку Зодіаку Козеріг. Астрологічний прогноз пропонує скинути всі кайдани і взятися саме за ті справи і проекти, які ви давно мріяли реалізувати.

Водолій

Березень-вдалий період для Водолія, який нарешті почне бачити в житті нові приголомшливі перспективи. Користуйтеся унікальними можливостями і виводите життя на абсолютно новий рівень.

Риби

Знаку Зодіаку Риби крупно пощастить в листопаді. Осінь надасть шикарну можливість швидко і без особливих зусиль видертися по кар'єрних сходах і почати багато заробляти. Живіть в задоволення і насолоджуйтеся тим, що відбувається.

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Автор: УНІАН