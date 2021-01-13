Астрологи пророкують, що 2021 рік Білого Металевого Бика надасть знакам зодіаку масу дивовижних можливостей.
Про це пише slovofraza.
Овен
Овну потрібно налаштуватися на квітень, коли пробудиться неймовірний енергетичний запас і сильне прагнення домогтися успіху. Саме в цей період ви зумієте отримати роботи мрії або ж відкриєте власний бізнес.
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Гороскоп говорить, що знаку Зодіаку Телець слід орієнтуватися на липень. Ви можете поліпшити обстановку на професійному терені, а також провести відпустку в сімейному колі.
Близнюки
Серпень-ідеальний місяць для Близнюків. Саме в кінці літа доля готує зодіакальному представнику зустріч з спорідненою душею, яка кардинально змінить ваше життя.
Рак
Для раку буквально весь 2021 рік виявиться неймовірно успішним і сприятливим. Але найбільш вдалими стануть липень і вересень. Ці місяці просякнуті новими знайомствами і захоплюючими подорожами.
Лев
Для знака зодіаку Лев астрологічний прогноз приготує дивовижні події в червні. Вам пощастить відвідати нову країну, де заведете знайомства серед найцікавіших людей. Велика ймовірність закохатися в іноземця / іноземку.
Діва
Найбільш щасливим по астропрогнозу для Діви стане вересень. Ви можете розраховувати на успіхи в професійному плані і в фінансових питаннях.
Терези
Знаку Зодіаку Терези гороскоп рекомендує звернути увагу на серпень. B цей час можна взяти відпустку і реалізувати найбільш заповітні бажання. Вже навесні починайте відкладати гроші, щоб в задоволення втілити задумку.
Скорпіон
Фортуна буде висвітлювати шлях Скорпіона в травні. По суті, це неймовірно сприятливий місяць, коли вийде втілити в життя все, за що ви візьметеся. Зможете не тільки просунутися по роботі, але і знайти додаткові джерела доходів.
Стрілець
Стрільцям потрібно поквапитися і використовувати початок року максимально активно, адже саме січень вважається найвдалішим місяцем Зодіаку в 2021 році. Зірки на вашому боці і надихають на нові неймовірні звершення.
Козеріг
Лютий подарує масу яскравих вражень і нових перемог знаку Зодіаку Козеріг. Астрологічний прогноз пропонує скинути всі кайдани і взятися саме за ті справи і проекти, які ви давно мріяли реалізувати.
Водолій
Березень-вдалий період для Водолія, який нарешті почне бачити в житті нові приголомшливі перспективи. Користуйтеся унікальними можливостями і виводите життя на абсолютно новий рівень.
Риби
Знаку Зодіаку Риби крупно пощастить в листопаді. Осінь надасть шикарну можливість швидко і без особливих зусиль видертися по кар'єрних сходах і почати багато заробляти. Живіть в задоволення і насолоджуйтеся тим, що відбувається.
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