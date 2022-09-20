Невістці, яка знайде таку свекруху, дуже не пощастить.

Астрологи розповіли, які свекрухи за знаком Зодіаку є найскладнішими в спілкуванні, і буквально отруюють життя невісткам.

Рак

Жінки-Раки не звикли ділити свого сина з кимось ще. Тому коли їхній син обирає собі обраницю і одружується з нею, жінка починає шукати в дівчині недоліки і охоче розповідає своєму синові про них.

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Також Раки в ролі свекрухи можуть бути пліткарями і будуть намагатися вити мотузки зі свого сина на основі неправдивої інформації про його кохану. Найчастіше причиною конфліктів в молодій парі можуть ставати саме постійні втручання свекрухи в їхнє особисте життя.

Терези

Терези - це ті люди, які прийдуть до своєї невістки додому, зайдуть на її кухню, будуть шукати бруд там, критикувати за безлад, вчити готувати. На жаль, від Терезів-свекрух практично не домогтися розуміння, теплих слів або співчуття. Вони здатні прямо в обличчя висловлювати всі невдоволення і образи.

Також вони можуть навмисно сварити закоханих і плести інтриги за спиною, якщо їм не подобається дружина сина.

Нагадаємо, жовтень "озолотить" ці знаки Зодіаку.

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